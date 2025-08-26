الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

وطنا اليوم:أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حرصه على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبَي البلدين.

وقال جلالته في تغريدة عبر منصة إكس، الثلاثاء، “أجريت مباحثات عميقة مع فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

وتابع: “أمامنا فرص كبيرة لتعزيز التعاون في قطاعات واعدة والاتفاقيات التي تم تبادلها خطوة مهمة لتحقيق ذلك”.

وختم “خالص الشكر لفخامة الرئيس وشعب أوزبكستان على حفاوة الضيافة”