الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

ساعتين ago
وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونسيا، حيث تم إسقاط نحو (38) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(164) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (400) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو ( 801) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.


