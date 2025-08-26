بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

وطنا اليوم:أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من مكاتب تقديم الخدمات التابعة لصندوق المعونة الوطنية استنادا إلى “المتسوّق الخفي”.

وتبرز هذه الزيارة نموذجا للتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بملف تطوير القطاع العام وتحسين مستويات الخدمة، والوقوف على تفاصيل الملاحظات، وتوجيه المعنيين في المكاتب التي تمت زيارتها لإجراء التحسينات المطلوبة.

وشدّدت بني مصطفى والبلبيسي، على ضرورة الاستمرارية في توفير التسهيلات المناسبة لاستقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان بيئة خدمية تراعي معايير الصحة والسلامة، ووجهتا لإعداد خطط تحسينية متوسطة الأجل بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، ترتكز على ما ورد في تقارير التقييم، وتتضمن إجراءات تصويبية ملموسة تتم متابعتها من خلال زيارات رقابية لاحقة.

وأكدتا خلال الزيارة أهمية مراعاة السرعة في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتقديم الخدمة بعدالة دون تمييز، مع وضرورة إخضاع الموظفين من مقدمي الخدمات في الصفوف الأمامية في هذه المراكز إلى دورات تدريبية متخصصة في معهد الإدارة العامة.

يشار إلى أن هذه الزيارات المفاجئة تعكس التزاما بتنفيذ توجيهات الحكومة بضرورة الاعتماد على أدوات التقييم الواقعي، وفي مقدمتها “المتسوق الخفي”، باعتبارها مرجعا عمليا لرصد التحديات وتحديد أولويات التطوير، حيث تم منذ العام الماضي وحتى الآن تنفيذ 1046 زيارة سرية، شملت 582 مكتبا في 50 دائرة حكومية، إضافة إلى عدد من الاتصالات الهاتفية.

كما يشار إلى أن من آليات التقييم التي تعتمدها الحكومة، إلى جانب “المتسوق الخفي”، منصتي “بخدمتكم” و”قيّم تجربتك”، اللتين تتيحان للمواطنين المشاركة بآرائهم وتقديم ملاحظاتهم مباشرة حول جودة الخدمات الحكومية، ما يعزز منظومة المراقبة والمتابعة والتطوير المستندة إلى البيانات والأدلة.