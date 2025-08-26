وزير العمل: خطة للتوسع بمراكز التدربب المهني ومعاهد مصغرة في القرى

وطنا اليوم:برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، نظمت مؤسسة التدريب المهني اليوم الثلاثاء في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا ندوة حوارية بعنوان “مستقبل التعليم والتدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني”.

وأكد البكار بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود أن لدى الوزارة برامج تنفيذية تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتوفير روافع اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع أزما وتحديات النمو السكاني المتزايد.

وشدد الوزير على ضرورة توجيه الأجيال بشكل سليم بما يواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، قائلاً: “العالم يتغير، والوظائف تتغير، والمهارات المطلوبة لكل وظيفة تتغير، وفي المستقبل القريب ستختفي بعض الوظائف الحالية ويظهر شكل جديد للوظائف، ما يحتم علينا التركيز على التدريب المهني كخيار استراتيجي لمستقبل الشباب.”

وأشار البكار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية يفرض على الأردن وجود خطة مجتمعية شاملة لنشر الوعي بأهمية التدريب المهني، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع غير المنظم يصل إلى عدد كبير من العمالة الأردنية وغير الأردنية، الأمر الذي يستدعي التوجه نحو إحلال العمالة المحلية المؤهلة والمدربة مكان العمالة غير الأردنية.

وأوضح أن خطة التوسع في التدريب المهني تتضمن إنشاء معهد شامل ضمن بقع جغرافية محددة يضم معظم البرامج التدريبية، إلى جانب إقامة معاهد صغيرة في القرى والمناطق النائية بدعم وتعاون البلديات والمراكز الشبابية، لتكون رافدة للمعاهد الكبرى.

وأكد على أهمية الشراكة مع مجلسي النواب والأعيان والمجالس المحلية لتهيئة المجتمع على اعتبار أن العمل المهني أحد الحلول الفاعلة لمشكلة البطالة.

وأشار البكار إلى أن سوق الحلي والمجوهرات وحده يحتاج حالياً إلى نحو 3 آلاف فرصة العمل ممن يمتلكون المهارات المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خلال صندوق دعم التدريب والتشغيل على مساندة الاستثمارات وفتح فرص جديدة أمام الشباب.

ولفت إلى أن 33 فرعاً إنتاجياً قائما حاليا في في المناطق النائية والوية ومحافظات المملكة، فيما بلغت نسبة التشغيل بين خريجي مؤسسة التدريب المهني نحو 62%.

وبيّن البكار أن صندوق التنمية والتشغيل خصص مليون دينار لدعم خريجي مؤسسة التدريب المهني من الشباب والشابات الذين يمتلكون مشاريع خاصة، بهدف تمويلها وتعزيز استدامتها، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، خصوصاً في هذه المرحلة، حيث توفر الأسواق العالمية فرص عمل عديدة، وستعمل مؤسسة التدريب المهني على التدريب على اللغات والثقافات وتعزيز التشبيك الدولي، من ضمنها مشروع “الشراكات من أجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل (PAM)”.

ودار نقاش موسع في ختام الندوة بين الحضور ووزير العمل، طُرحت خلاله العديد من الأسئلة والنقاشات التي ركزت على أهمية تطوير التدريب المهني ودوره المحوري في مواجهة تحديات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وحضر الندوة العين ضيف الله القلاب العموش، النائب رائد رباع، النائب محمد سلامة الغويري، امين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبه ورئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، ورئيس مجلس لجنة محافظة الزرقاء ونقيب المهندسين في الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، إلى جانب عدد من الوجهاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، وعدد من أصحاب العمل من القطاع الخاص