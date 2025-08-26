بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الأهلية تستقبل وفد تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين

26 أغسطس 2025
عمان الأهلية تستقبل وفد تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، عطوفة اللواء المتقاعد محمد القضاة رئيس تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين والوفد المرافق له، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجامعة والتجمع في مجالات تشغيل المتقاعدين وأبنائهم ضمن الشواغر المتاحة، والتشاركية في النشاطات الوطنية والثقافية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين في محاضرات متخصصة، وتقديم خصومات خاصة لأبنائهم.
وفي الختام تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز الشراكة بين الجانبين، فيما أعرب وفد التجمع عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

15:32

نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله