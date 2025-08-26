عمان الأهلية تستقبل وفد تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، عطوفة اللواء المتقاعد محمد القضاة رئيس تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين والوفد المرافق له، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجامعة والتجمع في مجالات تشغيل المتقاعدين وأبنائهم ضمن الشواغر المتاحة، والتشاركية في النشاطات الوطنية والثقافية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين في محاضرات متخصصة، وتقديم خصومات خاصة لأبنائهم.

وفي الختام تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز الشراكة بين الجانبين، فيما أعرب وفد التجمع عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.