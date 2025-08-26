في مشهد صادم ..كلاب ضالة تهاجم مدرسة بإربد وتنهش 3 طلاب ومعلمة وولية أمر

وطنا اليوم:شهدت مدرسة زبدا فركوح الأساسية للبنين في لواء قصبة إربد صباح اليوم حادثة مؤسفة إثر هجوم مجموعة من الكلاب الضالة على ساحة المدرسة الداخلية ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلاب بجروح متفاوتة إضافة إلى ولية أمر إحدى الطالبات ومساعدة مديرة المدرسة جراء تعرضهم للنهش والعض.

وبحسب مديرة التربية والتعليم لقصبة اربد هدى شطناوي فقد وقع الهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم أثناء قدوم الطلبة إلى المدرسة حيث دخلت مجموعة من الكلاب إلى الساحة الرئيسية وهاجمت عددا من الموجودين وسط حالة من الفوضى والرعب بين الطلبة والمعلمات.

وبينت انه تم نقل المصابين بواسطة فرق الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لتلقي العلاج و أن الحادثة خطيرة وتثير قلقا بالغا مشيرة إلى أن المنطقة تشهد انتشارا كثيفا لقطعان الكلاب الضالة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة الطلبة والمواطنين.

وأضافت شطناوي أنها أبلغت محافظ إربد والأجهزة الأمنية والبلدية فور وقوع الحادثة مؤكدة أنها ستتوجه شخصيا إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين مشددة على ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلة التي تؤرق الأهالي وتشكل تهديدا يوميا لسلامة الطلبة.

وأثارت الحادثة حالة من الخوف والاستياء بين أولياء الأمور الذين طالبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية الطلبة داخل وخارج أسوار المدارس