برّاك ينقل رسائل من إسرائيل إلى لبنان

وطنا اليوم:أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم براك، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق في بيروت، أن “لا أحد يرغب في خوض حرب أهلية في لبنان”. وأشار إلى أن “إسرائيل ستقدم اقتراحاً مضاداً عند تلقي اقتراح لبنان”، موضحاً أن “رد إسرائيل كان تاريخياً وسيستجيبون خطوة بخطوة، ولا ينبغي تسليح حزب الله ضدهم”. وقال: “حزب الله خرج عن المسار السياسي بتصميمه على امتلاك السلاح”.

وصف المبعوث الأميركي عمل الحكومة اللبنانية بالمذهل، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يؤدي واجبه بكفاءة جنوب نهر الليطاني. وأضاف براك أنه لم يطلع على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله. كما كشف عن وجود خطة تمويل لتعويض عناصر حزب الله الذين يسلمون سلاحهم، وأن إسرائيل ستقدم خطة للانسحاب من جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، قال إن لبنان سيقدم خطة في 31 آب لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه. وأضاف براك أن إسرائيل ستقدم اقتراحاً مضاداً عند تلقي الخطة اللبنانية.

من جانبه، صرح السيناتور ليندسي غراهام أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق دفاع مشترك مع لبنان إذا نفذت قيادته خطة نزع سلاح “حزب الله”.

خلال مؤتمر صحافي، قال غراهام: “إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق دفاع مشترك مع دولة في الشرق الأوسط، فستكون لبنان على الأرجح”. وأوضح غراهام أن واشنطن مستعدة للتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية الرسمية فقط، والتي يجب أن “تدافع عن جميع الشعب اللبناني وتحظى باحترام جميع المكونات الاجتماعية” في البلاد.

ودعا بيروت إلى “الإسراع في اتخاذ القرار الصعب” و”إيجاد طريقة لنزع سلاح حزب الله”، وإلا “ستظل أبواب كثيرة مغلقة”.

وقال غراهام إن أجندة حزب الله لا تخدم الشعب اللبناني، فهي منفصلة عن مصلحة لبنان. واعتبر أن فكرة نزع سلاح حزب الله لبنانية وليست خارجية. وأضاف غراهام: “لا يمكن مطالبة إسرائيل بأي شيء قبل نزع سلاح حزب الله”.

ورداً على سؤال، قال غراهام: “على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو النظر إلى لبنان بطريقة مختلفة بعد نزع سلاح حزب الله”.

من جانبها، قالت رئيسة الوفد الأميركي، السيناتور جاين شاهين: “من الضروري دعم الجيش اللبناني”، مشيرة إلى الدعم الأميركي للمسار الذي اختاره لبنان للمستقبل، وكذلك للقرار “الشجاع” بنزع سلاح حزب الله.

وقالت “نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة”.

وكان الرئيس اللبناني التقى صباح اليوم الثلاثاء في بيروت بالمبعوث الأميركي توم براك، وناقش والوفد الأميركي برئاسة السيناتور جاين شاهين الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد في وقت سابق أن “لبنان الطوائف لا يصنع دولة”، مشددا على أن الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن.

إلى ذلك، وخلال زيارتها إلى لبنان، قالت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إن حزب الله يمثل إيران ولا يمثل اللبنانيين، وإن واشنطن مستعدةٌ لمساعدة الجيش اللبناني على تطوير خطة نزع سلاح حزب الله.

وفي حديث لموقع “ذيس إز بيروت” This Is Beirut الإخباري، أكّدت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في ختام زيارتها إلى لبنان، دعم الولايات المتّحدة للحكومة، مشدّدة على استعداد واشنطن لمساعدة الجيش اللبناني على تطوير خطّة نزع سلاح حزب الله، حتّى تنفيذها.

من جهته أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، أن لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة من مصلحة الجميع.

وأضاف وزير الداخلية اللبنانية أيضا أن قوى الأمن مستعدة للتعامل مع أية اعتداءات خلال الاحتجاجات المحتملة.