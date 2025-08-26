ترجيح تخفيض أسعار الديزل بواقع نصف دينار للتنكة

وطنا اليوم:رجّح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة إلى تخفيض سعر الديزل بواقع قرشين ونصف لكل لتر (أي نصف دينار للتنكة)، مع تثبيت أسعار البنزين بنوعيه 90 و95، وذلك في تسعيرة شهر ايلول القادم .

وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تأتي في ظل انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية، إذ بلغ معدل سعر خام برنت الشهر الماضي نحو 71 دولارًا للبرميل، فيما تراجع معدل الشهر الحالي إلى قرابة 68 دولارًا للبرميل. وأضاف أن هذا الانخفاض انعكس على أسعار الديزل عالميًا بسبب ضعف الطلب الصيفي، في حين لم ينعكس على أسعار البنزين نتيجة استمرار الطلب القوي خلال موسم التنقل والسفر في الصيف عالميًا.

وبيّن الشوبكي أن الحكومة تفرض على أسعار المشتقات النفطية ضريبة ثابتة مقطوعة، تبلغ نحو 37 قرشًا على لتر البنزين 90، و57.5 قرشًا على لتر البنزين 95، وحوالي 16.5 قرشًا على لتر الديزل، لافتًا إلى أن الحكومة أجرت الشهر الماضي تعديلًا متباينًا على الأسعار؛ حيث قررت رفع سعر لتر الديزل بمقدار 1.5 قرش، وتخفيض سعر لتر البنزين 95 و90 بمقدار قرش واحد.

وأشار الشوبكي إلى أن التطورات العالمية ما تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، إذ يتجه الفيدرالي الأميركي نحو تخفيض أسعار الفائدة بما يدعم النشاط الاقتصادي العالمي ويزيد من الطلب على النفط. وفي المقابل، يترقب العالم وقف الحرب الروسية الأوكرانية وما تحمله من انعكاسات على الإمدادات النفطية من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط عالميًا، إضافة إلى استمرار العقوبات والمصادرات على النفط الإيراني، والتي تحرم الأسواق من ما يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، استطاعت أوبك+ تعويض هذه الفجوة منذ بداية العام بضخ ما يقارب 2.5 مليون برميل إضافي يوميًا في الأسواق العالمية.

يذكر تسعيرة المشتقات النفطية في الاسواق الاردنية حالياً كما يلي :

•البنزين 90: 85 قرشًا/لتر

•البنزين 95: 107.5 قرشًا/لتر

•الديزل: 69 قرشًا/لتر

•الكاز: 62 قرشًا/لتر‏‎