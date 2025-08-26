وزير الصحة يُجري زيارة مفاجئة لمستشفى المفرق الحكومي

وطنا اليوم:قام وزير الصحة إبراهيم البدور، صباح الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى المفرق الحكومي، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى.

وأكد البدور في وقت سابق، أن هدف الزيارات المفاجئة هو “رؤية الواقع كما هو، وتصويب مواطن الخلل أينما وجدت”، مشددا على أهمية دعم كوادر وزارة الصحة في مواقعهم، والاستماع مباشرة إلى التحديات التي تواجههم في بيئة العمل