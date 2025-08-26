بنك القاهرة عمان
الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

26 أغسطس 2025
الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

وطنا اليوم:ارتفع معدل سعر بنزين اوكتان 95 و 90 وانخفض والديزل والكاز خلال الأسبوع الثالث من آب الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة ارتفع بنزين أوكتان 95 من 679 دولارا 687 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة، وارتفع بنزين أوكتان 90 من 656 دولارا إلى 660 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.6 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الديزل من 613 دولارا للطن إلى 603 دولارات، بنسبة انخفاض بلغت 1.6 بالمئة، وانخفض معدل سعر الكاز من 638 دولارا للطن إلى 634 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة، كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 394 دولارا للطن إلى 387 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت 1.6 بالمئة.
بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لـ آب الحالي 498 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في تموز الماضي والذي بلغ حوالي 553 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت 9.9 بالمئة.
من جهة أخرى، استقر معدل سعر خام برنت عند 68 دولارا للبرميل


