الملك ورئيس جمهورية أوزبكستان يعقدان مباحثات في مدينة سمرقند

وطنا اليوم:استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف اليوم الثلاثاء جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مركز المؤتمرات في سمرقند.

وسيشهد جلالته خلال الزيارة تبادل توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين حكومتي البلدين.

وفي العاصمة أستانا، سيلتقي جلالة الملك رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما سيشهد جلالته تبادل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مشترك.

ومن المقرر أن يحضر جلالة الملك الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخستاني