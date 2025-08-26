مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول وشركة جديدة تطلب تسيير رحلاتها للأردن

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن شركات الطيران منخفضة التكاليف ستستأنف رحلاتها إلى المملكة بعد منتصف أيلول المقبل بشكل تدريجي، على أن ترتفع وتتعاظم أعداد الرحلات والوجهات مع انتظام حركة الرحلات الجوية لهذه الشركات.

وأضاف مستو، الثلاثاء، أن العودة ستشمل وجهات عديدة من أوروبا إلى الأردن وبأكثر من 18 وجهة وبارتفاع تدريجي لتشمل وجهات أخرى، مشيراً إلى أن شركتي “راين إير” و”ويز إير” لديهما تصاريح تشغيلية من الهيئة لتسيير رحلات من وإلى الأردن.

ومع ذلك، طلبت الهيئة من الشركتين إبلاغها بعدد الرحلات والأيام التشغيلية التي ستُسير بها رحلاتها بعد منتصف أيلول تمهيداً لمنح التصاريح التشغيلية اللازمة لهذه الشركات، بحسب مستو.

شركة جديدة تتقدم لتسيير رحلاتها إلى الأردن

وكشف مستو، أن شركة “يورو وينغز” منخفضة التكاليف قدمت طلبا رسميا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني لتسيير رحلاتها إلى الأردن من وجهات مختلفة.

وبين مستو أن الهيئة طلبت من الشركة مجموعة من الوثائق والمعلومات التفصيلية ومواعيد الرحلات والتفاصيل الفنية والأمنية اللازمة لاستكمال الملف ومنح التصاريح المطلوبة.

وكانت هيئة تنشيط السياحة وقّعت مؤخراً اتفاقاً مع “يورو وينغز” لتيسير رحلاتها من وإلى المملكة.

رفع القدرة التنافسية السياحية للأردن

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة سابقا، أن شركتي “ويز إير” و”راين إير” ستعودان بكامل طاقتهما إلى الأردن في 26 تشرين الأول من العام الحالي.

وذكرت الهيئة أن الوجهات الأوروبية المتوقعة التي ستخدمها هذه الشركات تتضمن بودابست وباريس وروما وبروكسل وميمينغن (ألمانيا) وبوخارست وبيوزنان وكراكوف (بولندا)، إضافة إلى مدن إيطالية مثل بيزا ومدريد وفينيسيا وميلانو ومدينة براغ ووجهات أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن تنويع وزيادة الوجهات الجوية المباشرة مع الأسواق الأوروبية سيدعم خطط السياحة الوطنية، مؤكدة أن توفير رحلات منخفضة التكلفة سيسهم في رفع القدرة التنافسية للأردن كوجهة سياحية عالمية.