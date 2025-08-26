بنك القاهرة عمان
فيلادلفيا تستحدث برامج أكاديمية جديدة في الإدارة اللوجستية والكيمياء واللغة الصينية

26 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أعلنت جامعة فيلادلفيا عن استحداث ثلاثة برامج أكاديمية جديدة تضاف إلى برامجها النوعية، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس التعليم العالي. وتشمل هذه البرامج بكالوريوس سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية، وبكالوريوس الكيمياء التطبيقية، وماجستير اللغة الصينية.
وجاء إطلاق هذه البرامج بعد دراسات معمقة وشاملة أجرتها الجامعة لاحتياجات سوق العمل، بما يضمن توافق التخصصات مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية، ويعزز من فرص الخريجين في الحصول على وظائف نوعية.
ويهدف برنامج بكالوريوس سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية إلى إعداد طلبة قادرين على إدارة العمليات اللوجستية باستخدام أدوات وتقنيات رقمية مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل البيانات الضخمة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
كما ويسعى برنامج بكالوريوس الكيمياء التطبيقية إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على توظيف العلوم الكيميائية في مجالات الصناعة والبحث العلمي والتقنيات الحديثة، وذلك عبر الانخراط في مختلف الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية. كما يركّز البرنامج على التطبيقات الكيميائية المتعلقة بالبيئة والطاقة، ومعالجة التحديات العالمية مثل التلوث ونقص الموارد.
أما برنامج ماجستير اللغة الصينية، فيهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات لغوية وثقافية متقدمة تؤهلهم للانخراط في سوق العمل العالمي، والعمل في مجالات الترجمة، لا سيما مع تزايد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع جمهورية الصين الشعبية.
ومن خلال هذه البرامج الحديثة، تكرّس جامعة فيلادلفيا مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة التي تستشرف المستقبل، وتعمل على تطوير برامج أكاديمية مبتكرة تواكب التغيرات العالمية، تسهم في بناء جيل من الخريجين المتميزين القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.


