أجواء صيفية معتدلة الثلاثاء واستقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الثلاثاء صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.