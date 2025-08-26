بنك القاهرة عمان
جيدكو: استقبال الطلبات دعم المشاريع في الأول من أيلول

26 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالوكالة “جيدكو” دانا الزعبي، أن استقبال الطلبات دعم المشاريع سيبدأ من الأول من أيلول ولغاية الأول من تشرين الثاني 2025، ليتم تقييم المشاريع قبل نهاية العام المالي.
وقالت، إن “جيدكو” دعمت 66 مشروعاً خلال العام الحالي، فيما ستشهد الجولة القادمة دعم 60 مشروعاً إضافياً، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيبدأ من الأول من أيلول ولغاية الأول من تشرين الثاني 2025، ليتم تقييم المشاريع قبل نهاية العام المالي.
وبينت أنه خلال السنوات الأربع الماضية، من أصل 2500 برنامج، تم منح نحو 400 منحة في العاصمة، و17 في العقبة، وأكثر من 250 في الكرك، و389 في البلقاء.
وأشارت الزعبي إلى أن بدء الورشات التعريفية بالبرامج الفنية والمالية التي تقدمها المؤسسة لدعم المشاريع، حيث تهدف هذه الورشات في تدريب الشباب على تقديم الطلبات، حيث استقبلت المؤسسة أكثر من 600 طلب، إلا أن عدد الحاصلين على المنحة لم يتجاوز 60 طلباً.
وأضافت أن المؤسسة تهدف إلى دعم الشباب وتقديم المنح، مع التركيز على صرف الميزانية على المشاريع الإنتاجية.
وأوضحت أن الهدف من الجولات هو تدريب الشباب وعرض آلية تقديم الطلبات وتوعيتهم بالمعايير التي يعتمد عليها المقيمون في تقييم المشاريع


