المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المخدرات، محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، إذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود.

وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.