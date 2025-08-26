بنك القاهرة عمان
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

26 أغسطس 2025
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المخدرات، محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، إذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود.
وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


