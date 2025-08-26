التعليم العالي تحسم الجدل: لا إعلان لنتائج الموازي قبل القبول الموحد

وطنا اليوم:عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الثلاثاء على جميع الجامعات والكليات الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات والكليات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2025-2026؛ حرصا على مصلحة الطلبة.

وأشار الوزير إلى أنه في حال الإعلان سيتسبب ذلك بإرباك كبير للطلبة، إضافة إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي، ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد