بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

التعليم العالي تحسم الجدل: لا إعلان لنتائج الموازي قبل القبول الموحد

26 أغسطس 2025
التعليم العالي تحسم الجدل: لا إعلان لنتائج الموازي قبل القبول الموحد

وطنا اليوم:عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الثلاثاء على جميع الجامعات والكليات الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات والكليات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2025-2026؛ حرصا على مصلحة الطلبة.
وأشار الوزير إلى أنه في حال الإعلان سيتسبب ذلك بإرباك كبير للطلبة، إضافة إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي، ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

15:32

نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله