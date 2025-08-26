كاتس يؤكد البقاء في قمة جبل الشيخ وإنشاء منطقة أمنية لحماية الجولان والدروز

وطنا اليوم:أكد وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستبقى متمركزة في قمة جبل الشيخ السوري، مشيراً إلى أن المنطقة أُعلنت “منطقة أمنية” بهدف ما وصفه بـ”حماية الجولان والجليل”.

وأضاف كاتس أن تل أبيب “ستواصل نشر قواتها ودورياتها في محيط جبل الشيخ”، لافتاً إلى أن هذا التمركز جزء من خطة عسكرية “لحماية الأمن القومي لدى لاحتلال الإسرائيلي من أي تهديد محتمل في جنوب سوريا”.

حماية الدروز ذريعة للاحتلال

وشدد كاتس على أن قواته “ستستمر في حماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، في تصريح اعتبره مراقبون محاولة لتبرير التمدد العسكري في الأراضي السورية وفرض أمر واقع جديد.

انتهاك للسيادة السورية وتصعيد جديد

تأتي هذه التصريحات في وقت تتهم فيه دمشق سلطات الاحتلال بمواصلة الاعتداءات والانتهاكات داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن تمركز الاحتلال الإسرائيلي في جبل الشيخ يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي.

منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع

منذ أشهر، تعمل قوات الاحتلال على تسيير دوريات عسكرية، إقامة حواجز تفتيش، وتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمات في القرى المحيطة بجبل الشيخ، في خطوة وصفها محللون بأنها “فرض منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع”، رغم وجود مباحثات سياسية وأمنية بوساطة أميركية بين دمشق وتل أبيب