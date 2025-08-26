بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كاتس يؤكد البقاء في قمة جبل الشيخ وإنشاء منطقة أمنية لحماية الجولان والدروز

26 أغسطس 2025
كاتس يؤكد البقاء في قمة جبل الشيخ وإنشاء منطقة أمنية لحماية الجولان والدروز

وطنا اليوم:أكد وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستبقى متمركزة في قمة جبل الشيخ السوري، مشيراً إلى أن المنطقة أُعلنت “منطقة أمنية” بهدف ما وصفه بـ”حماية الجولان والجليل”.
وأضاف كاتس أن تل أبيب “ستواصل نشر قواتها ودورياتها في محيط جبل الشيخ”، لافتاً إلى أن هذا التمركز جزء من خطة عسكرية “لحماية الأمن القومي لدى لاحتلال الإسرائيلي من أي تهديد محتمل في جنوب سوريا”.

حماية الدروز ذريعة للاحتلال
وشدد كاتس على أن قواته “ستستمر في حماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، في تصريح اعتبره مراقبون محاولة لتبرير التمدد العسكري في الأراضي السورية وفرض أمر واقع جديد.

انتهاك للسيادة السورية وتصعيد جديد
تأتي هذه التصريحات في وقت تتهم فيه دمشق سلطات الاحتلال بمواصلة الاعتداءات والانتهاكات داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن تمركز الاحتلال الإسرائيلي في جبل الشيخ يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي.

منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع
منذ أشهر، تعمل قوات الاحتلال على تسيير دوريات عسكرية، إقامة حواجز تفتيش، وتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمات في القرى المحيطة بجبل الشيخ، في خطوة وصفها محللون بأنها “فرض منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع”، رغم وجود مباحثات سياسية وأمنية بوساطة أميركية بين دمشق وتل أبيب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

15:32

نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله