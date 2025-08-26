بنك القاهرة عمان
حزب العمال يعقد حلقة نقاشية مصغرة بحضور عدد من قادة الرأي

26 أغسطس 2025
وطنا اليوم:عقد حزب العمال يوم السبت حلقة نقاشية مصغرة دعا اليها عددا من قادة الرأي لبلورة مشروع سياسي وحدوي في مواجهة مشروع اسرائيل الكبرى الأخذ بالتحقق فعليا على الارض.

وقد عرض د. رياض الحروب رؤيته لمملكة الشام الكبرى في مواجهة اسرائيل الكبرى وابدى الحضور تأييدهم او تحفظهم او تعديلهم على الفكرة.

ونوه الحزب إلى نيته عقد حلقات نقاشية اخرى مع عدد آخر من السياسيين والحزبيين والمفكرين سعيا لبلورة مشروع وطني وقومي جامع يرتقي إلى مستوى التهديد الذي تواجهه المنطقة العربية اليوم، لا سيما الأردن وبلاد الشام.

فيما يلي رابط فيديو يلخص أحداث الحلقة النقاشية:


