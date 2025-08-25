بنك القاهرة عمان
الخشمان يرعى حملة التبرع بالدم في حي جناعة بالزرقاء

25 أغسطس 2025
وطنا اليوم:نظمت مديرية لجان الأحياء- لجنة احياء حي جناعة وتجمع حي جناعة التطوعي وملتقى جناعة بالتعاون مع بنك الدم الاقليمي في مستشفى البشير، اليوم السبت ، حملة وطنية شاملة للتبرع بالدم لاهالي حي جناعة والمناطق المجاورة، في قاعة مسجد خالد بن الوليد بحي جناعة.
تحت شعار “نقدم دمائنا فدوى لأهلنا في بغزة”، وذلك برعاية رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان.
وهدفت الحملة الطبية إلى تأمين وحدات دم كافية للمحتاجين من المرضى، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية بما يلزمها من مختلف فصائل الدم، تعزيزًا لروح التضامن والتكافل الإنساني التي يتميز بها المجتمع الأردني.

وقال المهندس الخشمان، إلى أن التبرع بالدم واجب وطني وإنساني قبل أن يكون عملاً تطوعيًا،
وأضاف، أن بلدية الزرقاء على استعداد دائم لتنظيم مبادرات وفعاليات تعزز الانتماء الوطني وتخدم أبناء المحافظة، ما يعكس وعي المجتمع بأهمية إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية.
وشكر الخشمان اهالي حي جناعة على المبادرة التطوعية مشيرًا إلى أن التبرع بالدم له فوائد صحية، إضافة إلى أجره الكبير عند الله تعالى.
وختم الخشمان حديثه بالدعوة إلى استمرار تنظيم مثل هذه الحملات النوعية، مؤكدًا أن وحدات الدم المتبرع بها اليوم ستنقذ حياة العديد من المرضى وتعيد البسمة إلى وجوه أسرهم، ومشيدًا بكرم وعطاء الأردنيين الذين لا يترددون في تلبية نداء الواجب.
وشهدت الحملة إقبالاً كبيرا من المواطنين في حي جناعة وبلغ عدد وحدات الدم التي تم التبرع بها (123) وحدة دم.


