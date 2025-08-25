أمانة عمان: تأمين ممرات المشاة أولوية لحماية طلبة المدارس والمواطنين

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إطلاقها حملة جديدة تستهدف تأمين ممرات مشاة في مختلف مناطق العاصمة بشكل شمولي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية في شوارع العاصمة.

ممرات مشاة جديدة في العاصمة عمان قريبا

وتشمل الحملة بحسب منشور لأمانة عمان على صفحتها على فيس بوك:

تحديث الممرات الموجودة بإعادة تخطيطها وتزويدها بعناصر إرشادية واضحة مثل “الشواخص والفلشرات التحذيرية”.

توفير ممرات مشاة جديدة خاصة أمام المدارس في ظل بداية العودة إلى المدارس.

وتهدف الأمانة من خلال هذه الحملة إلى حماية مستخدمي الطرق والمشاة، وتعزيز السلامة المرورية، وبما يسهم في الحد من حوادث الدهس، ويعزز سلامة جميع مستخدمي الطريق.

أمانة عمان: تأمين ممرات المشاة وفق دراسات مرورية

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تأتي استجابة لدراسات مرورية وميدانية كشفت أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشاة.

كما شددت الأمانة على أن الفرق الميدانية ستواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ هذه الأعمال وفق خطة زمنية مدروسة تم وضعها مسبقا، وبأقل أثر ممكن على حركة السير اليومية.