منح لدراسة الماجستير في بريطانيا

25 أغسطس 2025
وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم الحكومة البريطانية منح دراسية في برنامج الماجستير (لمدة سنة دراسية واحدة) ضمن (Chevening scholarships programme) الممول من الحكومة البريطانية للعام الجامعي 2026-2027

مزايا المنحة الدراسية

(تغطية الرسوم الدراسية، مخصص شهري، بدل تذاكر سفر على الدرجة الاقتصادية).

آلية تقديم الطلبات

يمكن تقديم الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الموقع الالكتروني: www.chevening.org/scholarship/jordan

ملاحظات:

• ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 7-10-2025

• على الطالب التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة التي يرغب الدراسة فيها قبل تقديم الطلب من خلال الموقع الالكتروني التالي: https://rce.mohe.gov.jo

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023


