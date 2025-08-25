بنك القاهرة عمان
الأردن يسجل 3.1 مليون مولود خلال 15 عاماً

25 أغسطس 2025
الأردن يسجل 3.1 مليون مولود خلال 15 عاماً

وطنا اليوم:أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، اليوم الاثنين، تقرير حالة سكان العالم 2025، الذي تناول اتجاهات معدلات الخصوبة والصحة الإنجابية وأبرز التحديات السكانية، دوليًا ومحليًا.
وقال ممثل الصندوق في الأردن، حمير عبد المغني، خلال حفل الإطلاق، إن التقرير كشف عن انخفاض غير مسبوق في معدلات الخصوبة عالميًا، ما يثير مخاوف من شيخوخة سكانية ونقص في القوى العاملة، رغم أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في تراجع الرغبة في الإنجاب، بل في وجود عوائق اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية تحول دون تحقيق هذه الرغبة، مؤكدًا أن الحل لا يكون بفرض خيارات على الأفراد أو الضغط عليهم لإنجاب المزيد من الأطفال، بل بتوسيع خياراتهم عبر الخدمات الصحية، وإجازات أبوية، وسياسات عمل مرنة، ورعاية أطفال ميسورة التكلفة، وإسكان مناسب.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى مصاروة، أن الأردن يواجه تحديات سكانية مرتبطة بالخصوبة وتوزيع المواليد، مشيرًا إلى تسجيل نحو 3.1 مليون مولود خلال الـ15 عامًا الماضية، بمعدل 200 ألف مولود سنويًا.
وأكد أن تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتوسيع استخدام الوسائل الحديثة، من شأنه تعزيز حقوق الأزواج في اتخاذ قراراتهم الإنجابية بحرّية.
بدوره، استعرض محلل المتابعة والتقييم في الصندوق، رائد زحراوي، أبرز ما جاء في التقرير، كما استعرض مساعد المدير العام لإحصاءات الشؤون الفنية في دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور تيسير المقدادي، نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، الذي أظهر أن معدل الإنجاب الكلي في الأردن بلغ 2.6 مولود لكل سيدة خلال السنوات الـ3 الأخيرة.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية ناقشت العوامل الصحية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على معدلات الخصوبة في الأردن، شارك فيها خبراء من القطاع الصحي والأكاديمي، الذين أكدوا أهمية تحسين السياسات والخدمات لتعزيز الصحة الإنجابية والحد من التحديات السكانية.


