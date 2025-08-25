اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان

وطنا اليوم:اختُتمت في نادي عمّان للجولف فعاليات “بطولة كابيتال بنك”، التي أُقيمت لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في البنك وأعضاء النادي، في أجواء رياضية واجتماعية مميزة.

ويأتي تنظيم البطولة استكمالاً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع كابيتال بنك مع نادي عمّان للجولف، وترجمةً لقيم البنك التي تضع العملاء في مقدمة أولوياته، عبر تقديم تجارب استثنائية وخدمات مصرفية متكاملة تعزز من متانة العلاقة معهم.

وجمعت الفعالية نخبة من عملاء البنك وشركائه، حيث شكلت مناسبة للتواصل وتبادل الخبرات في أجواء ودية ومنافسة رياضية راقية. وفي ختام المنافسات تم تكريم المشاركين والفائزين، بما يعكس حرص كابيتال بنك على تقدير عملائه ومكافأتهم.

ومن خلال هذه البطولة، يواصل كابيتال بنك ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق يحرص على إغناء حياة عملائه بتجارب نوعية، مؤكداً التزامه الدائم بتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات التميّز.