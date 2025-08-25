ألتراس الفيصلي تعلق أعمالها على صعيد النادي والمنتخب

وطنا اليوم:أعلنت رابطة التراس الفيصلي اليوم الإثنين، وقف أعمالها، على صعيد النادي والمنتخب الوطني، حتى إشعار آخر.

وربطت التراس الفيصلي، عودة عملها حتى تصل مع إدارة النادي والجهات المعنية لأنظمة واضحة وعادلة تسهم في المحافظة على أمن أعضاء الالتراس وجماهير مدرج النادي الفيصلي واهاليهم حيث تفاجأت الرابطة بحسب البيان، من توقيفات عشوائية بحق أعضائها.

وعبرت عن رفضها رفضًا قاطعُا ان تكون جماهير اللعبة شماعة لتبرير فشل تسيير التنظيم ظلمًا، مؤكدة أنها لم تعرف التخلي عن دعم النادي الفيصلي وتلبية نداء المنتخب الوطني.

وتعهدت بأن تبقى نقلة نوعية في المدرجات ونبراسًا اثنت عليه الأردن وجلالة الملك، لكنها لم ولن تقبل أن يكون جمهور الزعيم كبش فداء للتسرر على أقل خلل.

وتاليًا نص البيان

نُعلن نحن في التراس الفيصلي تعليق كافة اعمالنا و تجميد مظاهر تحرّكنا التشجيعي نادوياً و وطنياً و حتى اشعارٍ آخر، إلى ان نصل و إدارة نادينا مع الجهات المعنية لأنظمةٍ واضحة و عادلة تُسهِمُ في المحافظة على امنِ اعضاء الالتراس و جماهير مدرج نادي الوطن و اهاليهم مما واجهناه و فوجئنا به عُقب مباراتنا الاخيرة من حادثة اعتقالاتٍ عشوائية و بِلا وجهٍ للحق و نرفض رفضاً قاطعاً ان تكون جماهير اللعبة شماعةً لتبرير فشل تسيير التنظيم ظُلماً و نؤكد اننا في التراس الفيصلي لم و لن نعرف التخلي عن دعم نادينا العظيم و عن تلبية نداء الوطنية و سنبقى نقلةً نوعية في مدرجات اللعبة و نبراساً للتشريف اثنت عليه الاردن قاطبةً و ملِكها المفدّى، و لكننا لم و لن نقبل يوماً ان يأتي رجلٌ يهتف بإسم الزعيم و يؤخذ كبشُ فداءٍ للتستر على اقلُّها خلل.

