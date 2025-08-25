بنك القاهرة عمان
بدران يرعى ختام النادي الصيفي الثالث لأبناء أعضاء نادي جامعة البترا

25 أغسطس 2025
بدران يرعى ختام النادي الصيفي الثالث لأبناء أعضاء نادي جامعة البترا

وطنا اليوم:رعى المستشار الأعلى لجامعة البترا الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ورئيس نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، حفل تكريم المشاركين في النادي الصيفي الثالث لأبناء أعضاء النادي، وذلك بحضور ذويهم.

جاء التكريم في حفل ختام النادي الذي نظمه نادي جامعة البترا بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، بمشاركة أكثر من خمسين طفلًا من مختلف الفئات العمرية.

وهدف النادي إلى توفير بيئة ترفيهية آمنة، وتقديم فعاليات نوعية شملت قراءة القصص، والأنشطة الرياضية والفنية، وبرنامج “الكيميائي الصغير”، فضلًا عن محاضرات توعوية قدمتها لجنة مكافحة التدخين، وورش عمل في الواقع الافتراضي (VR) والروبوت.

وقدّم الطلبة المشاركون خلال الحفل عروضًا من المهارات التي اكتسبوها، شملت الدبكة، والكاراتيه، ووصلة غنائية.

وثمّنت الهيئة الإدارية للنادي جهود المنظمين، مؤكدة استمرار تنظيم النادي الصيفي في السنوات المقبلة لتعزيز مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم.


