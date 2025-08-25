ذبحتونا: جامعة مؤتة ترفع رسوم 70٪؜ من تخصصاتها وبنسبة رفع وصلت الى 100٪؜

ذبحتونا: 14 تخصصًا في جامعة مؤتة تم رفع رسومها للتنافس بنسبة 100%

ذبحتونا: رفع الرسوم سيؤدي الى خفض أعداد المشمولين بالمنح والقروض

ذبحتونا: رفع رسوم جامعة مؤتة تمهيد لرفع مماثل في الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا

ذبحتونا: لن بصبح للفقراء وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط مكان في جامعاتنا الرسمية

ذبحتونا: نخشى من توجه رسمي لتوحيد رسوم الطب للتنافس في كافة الجامعات الرسمية بـ100 دينار للساعة

ذبحتونا: رسوم طب الأسنان السنوية في جامعة مؤتة للتنافس تبلغ 6400 دينار وللموازي 10 آلاف دينار

وطنا اليوم:تفاجأنا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بقيام إدارة جامعة مؤتة بعملية رفع للرسوم الجامعية لكافة البرامج (تنافس، تنافس/تجسير، موازي توجيهي أردني وموازي توجيهي غير أردني) وبنسب فلكية بلغت في بعض التخصصات نسبة 150%.

ورأت الحملة أن هذا الرفع للرسوم هو الأكبر منذ رفع الرسوم للتنافس في جامعة آل البيت، مشيرة إلى التأثير الكبير والخطير لهذا الرفع على صندوق دعم الطالب، حيث سينخفض عدد المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للطلبة كون ارتفاع الرسوم سيزيد من فاتورة الدعم الحكومي وهو الأمر الذي لن تقره الحكومة التي تعمل على خفض ميزانية الصندوق وليس رفعها.

هذه الرفوعات تأتي -كما نقرأ تسلسل الأحداث- كمقدمة لرفع رسوم جامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، لنصبح أمام واقع جديد للرسوم الجامعية عنوانه “خصخصة الجامعات الرسمية”. حيث لن تكون هنالك أية رسوم جامعية أقل من 30 دينار أردني، بينما ستصبح رسوم الطب في كافة الجامعات الرسمية 100 دينار اردني للتنافس.

ولفتت الحملة إلى أن قيام جامعة مؤتة برفع رسوم الطب للتنافس من 75 دينار للساعة لتصبح 100 دينار للساعة سيؤدي إلى رفع كلفة دراسة هذا التخصص السنوية لتتصبح 4500 دينار أي 375 دينار شهريًا وهي تعادل ما يقارب الـ75% من متوسط دخل الموظف الأردني!!

بينما تبلغ كلفة دراسة طب الأسنان في جامعة مؤتة وفق الرسوم التي تم إقرارها للتنافس 6400 دينار أردني تقريبًا وبمعدل شهري 533 دينار، أي أنها أعلى من متوسط راتب الموظف الأردني!!

أما لو ذهبنا إلى البرنامج الموازي / توجيهي أردني فإننا سنكون أمام طامة كبرى. حيث تصل كلفة دراسة تخصص طب الأسنان للسنة الدراسية الواحدة 10 آلاف دينار سنويًا>

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نطالب بتدخل فوري من مجلسي النواب والأعيان ولجنتي التربية فيهما.

كما نطالب نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان بالتحرك الفوري لوقف هذا الرتفاع الجنوني في رسوم هذه التخصصات لما له من أثر كبير على حرمان الطلبة المييزين من قدرتهم على التتحصيل العلمي وبالتالي خفض مخرجات هذه الكليات.

الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

24 آب 2025

تفاصيل رفع الرسوم في جامعة مؤتة

** التخصصات التي تم رفع رسومها بشكل مباشر:

بلغ عدد التخصصات التي تم رفع رسومها على التنافس في جامعة مؤتة 46 تخصصا من أصل 61 تخصصًأ. أي أن 75% من التخصصات المطروحة تم رفع رسومها وفق الآتي:

** 37 تخصصًا تم رفع رسومه بشكل مباشر، ارتفعت رسوم 14 تخصصًا منها بنسبة بلغت 100%.

كما تم رفع رسوم كلية الطب لتصبح 100 دينار للساعة، بعد أن كانت 75 دينار للساعة، وبنسبة رفع بلغت 33%

** تم تغيير مسمى سبعة تخصصات بالتوازي مع رفع رسومها، حيث تم رفع رسوم 3 تخصصات بنسبة 100% وتخصص واحد بنسبة 150% هو تخصص الوقاية والمكافحة المتكاملة والذي سجل أعلى نسبة رفع بين كافة التخصصات.

** تم استحداث تخصصين اثنين هما:

1_ طب الأسنان -تم استحداثه في العام الماضي ضمن قائمة سوء الاختيار- حيث تم تحديد رسوم التنافس لهذا التخصص بـ150 دينار للساعة.ليصبح أعلى رسوم تخصص في كافة الجامعات إلى جانب تخصص طب الأسنان في الجامعة الهاشمية. فيما بلغت رسوم الموازي للتوجيهي الأردني 225 دينار للساعة، وللتوجيهي غير الأردني 275 دينار للساعة.

2_ تخصص المحاسبة الجنائية حيث تم تحديد سعر ساعة التنافس بـ40 دينار للساعة والموازي بشقيه بـ50 دينار للساعة.