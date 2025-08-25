يوم صحي مجاني في حديقة المستشفى التخصصي في مدينة الرصيفة

وطنا اليوم/ كتب د. عطا أبو الحاج نظم المستشفى التخصصي يومًا صحيًا مجانيًا في حديقة المستشفى التخصصي في مدينة الرصيفة، في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي، استهدف سكان المنطقة وأهالي المجتمع المحلي.

تضمن النشاط تقديم خدمات طبية مجانية شملت فحوصات طبية مختلفة في الدم، إلى جانب إرشادات تغذوية وصحية هدفت إلى توعية الحضور بأهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والوقاية من الأمراض المزمنة الشائعة.

وقد شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من أهالي المنطقة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في منحهم فرصة الحصول على استشارات صحية وفحوصات مجانية تساهم في تعزيز صحتهم والاطمئنان على سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المستشفى التخصصي بشكل دوري، انطلاقًا من حرصه على دعم المجتمع المحلي والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية والصحة العامة.