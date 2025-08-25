هندسة العمارة في جامعة البترا تحصد ثلاث جوائز في المسابقة الدولية “الطلاب يعيدون ابتكار المدن”

وطنا اليوم:حصد قسم هندسة العمارة في جامعة البترا ثلاث جوائز بحصوله على المركزين الثاني والثالث في النسخة الثالثة من المسابقة الدولية “الطلاب يعيدون ابتكار المدن”، التي نظمتها أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع شبكة C40 العالمية ومؤسسة Community Jameel.

وشارك في المسابقة 30 فريقًا من جامعات محلية ودولية، من بينها أربعة فرق من جامعة البترا، حيث فاز:

• فريق “Future Builders” المكوَّن من الطالبات: حنين حمدونة، زينة المعايطة، دانة سلو، روان الأحمد (من طلبة السنة الرابعة في هندسة العمارة بجامعة البترا) بالمركز الثاني، بإشراف الدكتورة هدير مرزه والمهندسة شذى قطيط.

• فريق “HARU” المكوَّن من الطالبات: زين قاسم، يقين القطامين، ماسه أشمر، إيمان عبيد، زين إبراهيم (من طلبة السنة الرابعة في هندسة العمارة بجامعة البترا) بالمركز الثالث، بإشراف الدكتورة هدير مرزه والمهندسة شذى قطيط.

• فريق “Sustainable Vision” المكوَّن من الطلبة: نورسان أبو جعفر، سدين القرعان، عمار المناصرة (من طلبة ماجستير المدن المستدامة الذكية بجامعة البترا) بالمركز الثالث، بإشراف الدكتور عمرو ياغي.

وأكد نائب رئيس لجنة أمانة عمان، المهندس زياد الريحاني، خلال رعايته حفل إعلان الفائزين، أن المسابقة تُشكّل منصة شبابية تعزز التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، وتوفر حلولًا واقعية للتحديات الحضرية والمناخية، مشيرًا إلى إيمان الأمانة بأهمية الشراكة مع الجامعات باعتبارها مصدرًا للابتكار والمعرفة في خدمة التخطيط العمراني.

وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان، المهندسة نسرين داوود، إن الهدف من المسابقة هو الاستثمار في طاقات الشباب ودمج أفكارهم في عملية صناعة القرار الحضري، مؤكدة أن المقترحات التي قدمها الطلبة ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل صانعي القرار في الأمانة.

وأشار رئيس قسم إشراك المدن والتنفيذ لمنطقة جنوب وغرب آسيا في شبكة C40 العالمية، نيكيل كولكارني، إلى أن المسابقة تعكس التزام عمّان بدعم المبادرات الشبابية وتبني الحلول المستدامة، مثمنًا جهود أمانة عمّان في قيادة العمل المناخي محليًا ودوليًا.

وكانت الأمانة قد اختارت البوابة الجنوبية للعاصمة عمان، في محيط شارع المطار مع جسر مادبا، موقعًا لتقديم المقترحات، حيث قام الطلبة المشاركون بزيارة ميدانية للمنطقة لوضع تصورات تخطيطية مبتكرة.