فيلادلفيا تواصل استقبال طلبات الالتحاق في برنامجي البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 2025/2026 ببرامج حديثة وتسهيلات نوعية

وطنا اليوم:تواصل جامعة فيلادلفيا استقبال طلبات الالتحاق في برنامجي البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، وذلك في 30 برنامجًا للبكالوريوس و7 برامج للماجستير، ضمن تخصصات نوعية ومتميزة صُممت لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وتُطرح البرامج الأكاديمية عبر كليات: الآداب والعلوم التربوية، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الصيدلة، التمريض، العلوم، العلوم الطبية المساندة، العمارة والتصميم، الهندسة والتكنولوجيا، الحقوق

وفي إطار سعيها المستمر لتحديث برامجها وتلبية متطلبات سوق العمل، استحدثت الجامعة حديثًا بعد حصولها على موافقة مجلس التعليم العالي عدداً من التخصصات النوعية من بينها: بكالوريوس سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية، بكالوريوس الكيمياء التطبيقية، وماجستير اللغة الصينية، وهي تخصصات حديثة تواكب التطورات العلمية والاقتصادية العالمية.

وانطلاقًا من رسالتها الأكاديمية ومسؤوليتها المجتمعية، وحرصًا منها على دعم الطلبة وتشجيع التميز، خصصت الجامعة خصومات على أسعار الساعات الدراسية لجميع التخصصات والبرامج، إلى جانب منح أكاديمية مخصصة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، تُمنح وفقًا لمعدلاتهم، وذلك في سبيل توفير فرص تعليمية تنافسية وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات التي تلبي طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وتدعوا الجامعة الراغبين بالالتحاق والتسجيل ببرامجها إلى تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://www.philadelphia.edu.jo/apply/

كما خصصت الجامعة منصة رقمية متكاملة للطلبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم للحصول على قبول مبدئي مجاني دون الحاجة إلى وسيط، عبر الرابط: https://alumni.philadelphia.edu.jo/admission/

وتوفر الجامعة بيئة جامعية متنوعة تضم أكثر من 64 جنسية من مختلف أنحاء العالم منذ تأسيسها، مع كادر أكاديمي مؤهل وعلى أعلى المستويات. كما تُقدم تسهيلات للطلبة، حيث يُقام دوام برامج الدراسات العليا يوم واحد فقط في الأسبوع (يوم السبت)، مما يوفر مرونة للطلبة العاملين.

يُشار إلى أن جامعة فيلادلفيا احتلت المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب التصنيف العالمي UniRanks لعام 2025