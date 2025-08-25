بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

التجربه اليابانيه وبيئه الاستثمار في الاردن

25 أغسطس 2025
التجربه اليابانيه وبيئه الاستثمار في الاردن

المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام

بين اليابان والاردن توافق كبير في انماط مختلف ،فالاستقرار للدولتين واضح ، والسوق الاردني مزدحم بمنتجات السوق الياباني المميزه مثل تويوتا ومتسوبيشي ونيسان ومازدا وغيرها ، وتتمتع المنتجات اليابانيه برضى عال من الجمهور ، وهذا مؤشر على التوافق بين الطرفين والعلاقات الاردنيه اليابانيه متميزه بكل المجالات .
خلال الايام الماضيه اتيحت لي الفرصه بان التقي بعدد من قاده الفكر الاقتصادي ومدراء تنفيذين لاهم الشركات في مجالات البينه التحتيه والتنميه المستدامه والبيئه على هامش مؤتمر ضم قاده الفكر الاقتصادي موتمر هيبير الذي عقد في جامعه طوكيو ، كما اتيحت لي الفرصه بان اطلع على تمييز جامعه طوكيو من داخلها كابرز الجامعات العالميه ، فقادني التساؤل لماذا لا تستثمر الاردن بهذه العلاقات والقوه الاقتصاديه خاصه ونحن مقبلون على مشاريع عملاقه كالعاصمة الاداريه الجديده ، والناقل الوطني ومشاريع الطرق الحديثه ، وحاجتنا الى مشاريع السكك الحديديه والمياه وغيرها ، وبنظره سريعه على ما شاهدته في اليابان لم اشاهده في اي دوله بالعالم ، حاصه وان ايقاع الحركه البشريه والاقتصاديه في اليابان هي حركه واقعيه هادئه مبنيه على اسس متينه ، ويبقى عوائق بعد المسافات واللغه ، واعتقد ان الحكومه الاردنيه بقياده دوله د جعفر حسان مدركه هذه الفواصل فرشحت لاول مره سفيرا ذو خلفيه اقتصاديه مميزه ، عملت لسنوات طويله في وزراه التخطيط والتعاون الدولي وهو الدكتور ناصر الشريده ، وهذا اختيارا مميزا يقع في خانه المرغوب لتقريب المسافات بين البلدين والتواصل مع جهات متخصصه وقادره على احداث نقله نوعيه بالعلاقات وتؤدي بالنتيجه الى بناء استثمار مميز وجلب الاستثمارات اليابانيه المباشره للاردن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله