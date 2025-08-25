التجربه اليابانيه وبيئه الاستثمار في الاردن

المحامي الدكتور عمر الخطايبه

دكتوراه بالقانون العام

بين اليابان والاردن توافق كبير في انماط مختلف ،فالاستقرار للدولتين واضح ، والسوق الاردني مزدحم بمنتجات السوق الياباني المميزه مثل تويوتا ومتسوبيشي ونيسان ومازدا وغيرها ، وتتمتع المنتجات اليابانيه برضى عال من الجمهور ، وهذا مؤشر على التوافق بين الطرفين والعلاقات الاردنيه اليابانيه متميزه بكل المجالات .

خلال الايام الماضيه اتيحت لي الفرصه بان التقي بعدد من قاده الفكر الاقتصادي ومدراء تنفيذين لاهم الشركات في مجالات البينه التحتيه والتنميه المستدامه والبيئه على هامش مؤتمر ضم قاده الفكر الاقتصادي موتمر هيبير الذي عقد في جامعه طوكيو ، كما اتيحت لي الفرصه بان اطلع على تمييز جامعه طوكيو من داخلها كابرز الجامعات العالميه ، فقادني التساؤل لماذا لا تستثمر الاردن بهذه العلاقات والقوه الاقتصاديه خاصه ونحن مقبلون على مشاريع عملاقه كالعاصمة الاداريه الجديده ، والناقل الوطني ومشاريع الطرق الحديثه ، وحاجتنا الى مشاريع السكك الحديديه والمياه وغيرها ، وبنظره سريعه على ما شاهدته في اليابان لم اشاهده في اي دوله بالعالم ، حاصه وان ايقاع الحركه البشريه والاقتصاديه في اليابان هي حركه واقعيه هادئه مبنيه على اسس متينه ، ويبقى عوائق بعد المسافات واللغه ، واعتقد ان الحكومه الاردنيه بقياده دوله د جعفر حسان مدركه هذه الفواصل فرشحت لاول مره سفيرا ذو خلفيه اقتصاديه مميزه ، عملت لسنوات طويله في وزراه التخطيط والتعاون الدولي وهو الدكتور ناصر الشريده ، وهذا اختيارا مميزا يقع في خانه المرغوب لتقريب المسافات بين البلدين والتواصل مع جهات متخصصه وقادره على احداث نقله نوعيه بالعلاقات وتؤدي بالنتيجه الى بناء استثمار مميز وجلب الاستثمارات اليابانيه المباشره للاردن