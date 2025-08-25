مهرجان الفحيص يستحضر الراحل معروف البخيت ويستذكر مناقبه

المتحدثون : كان يتمتع بشخصية معتدلة وعميقا في تفكيره ورجل دولة بمعنى الكلمة.

– اهتم بالفقراء وسعى لحل مشاكل ابناء المخيمات وتولى رئاسة الحكومة في مرحلتين صعبتين

وطنا اليوم:استذكر المتحدثون في ندوة “شخصية المهرجان” التي إقامتها إدارة “مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ حضارة” في دورته الثانية والثلاثين، مساء يوم الأحد، في المتحف الكنسي/ منبر خالد منيزل، رئيس الوزراء الراحل الدكتور معروف البخيت، واستحضروا إنجازاته وعطاءه وحكمته وبساطته.

اول المتحدثين كان المهندس سمير حباشنة وزير الداخلية السابق، الذي ألقى الضوء على شخصية البخيت، واكد انه لم يكن انعزاليا وكان يتمتع بشخصية معتدلة كما هو الأردن الذي يحتضن الام وامال كل العرب.

وقال الوزير الحباشنة : كان البخيت انموذجا للشخصية الأردنية الواقعية التي تتخذ القرارات حتى الصعبة بهدوء، كما وصف فترة رئاسته للحكومة الثانية بحكومة اطفاء الحرائق بسبب الظروف التي كانت تمر بها المنطقة العربية فيما كان يسمى الربيع العربي، وأضاف: كان البخيت يحمل القيم العربية الأصيلة.

وفي نهاية مداخلته، شكر المهندس حباشنة مهرجان الفحيص لاحياء ذكرى الشخصيات الأردنية المهمة كشخصية المرحوم معروف البخيت.

بدوره، تحدث الدكتور صبري اربيحات وزير الثقافة السابق ،عن الدكتور معروف البخيت الذي عرفه عام 1998، ولم تنقطع الصلة بينهما، مؤكدا ان البخيت كان يتمتع بصفات رجل الدولة الحقيقي. وكان أقرب الناس للناس وكان حادا وذكيا وقارئا جيدا للافكار.

وتناول صفاته تجربته العسكرية والسياسية، وان كان البخيت لم يحظ بصخب رؤساء الوزراء السابقين وكان يزن كلامه بدقة. وأكد اربيحات ان البخيت كان منحازا للفقراء وكان ضد رفع الأسعار، معتبراً نفسه منتمياً للطبقة الوسطى. وكان منصفا ومنفتحا على الأراء التي تطرح في مجلس الوزراء. وأشار الدكتور اربيحات إلى ان البخيت امتُحن في مرضه وفي وفاة ابنه سليمان وكان مؤمنا صابراً.

ألمتحدث الاخير في الندوة كان وزير التنمية الاجتماعية السابق د. وجيه عزايزة، الذي أكد أن للمرحوم البخيت مكانة خاصة في قلبه، وأشار إلى الظروف الصعبة التي جابهت تولي البخيت رئاسة الحكومة مرتين، الأولى في اعقاب تفجيرات عمان والثانية في فترة الربيع العربي. واشار عزايزة الى انحياز البخيت للفقراء ولابناء المخيمات التي كان يحرص على توفير سبل العيش الكريم لسكانها، باعتبارهم جزءا من هذا الوطن. وتناول عزايزة جولات البخيت في كل من مخيم الوحدات ومخيم البقعة وحرصه على توفير سبل العيش الكريم لسكانهما.

كما شدد عزازية على انحياز البخيت للقضية الفلسطينية، مؤكدا على حق اللاجئين بالعودة والتعويض. ورفض البخيت رفع اسعار المحروقات لاعتقاده ان أمن البلد اهم من المال.

وفي نهاية الندوة تحدثت ابنة المرحوم البخيت الدكتورة سوزان، وشكرت مهرجان الفحيص والاهالي والمتحدثين، وأشارت الى الجوانب الخاصة في حياة والدها كاهتمامه باسرته وحرصه على قضاء يوم الجمعة مع العائلة ولعبه مع احفاده والحديث معهم عن القيم والمبادئ السامية. كما تناولت د. سوزان البخيت حب والدها للفحيص والأرض والفقراء وكان مؤمنا باهمية جمع العلم والثقافة معا.