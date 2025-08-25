التوجيهي الجديد ومعادلته في الخارج

أ.د. مصطفى عيروط

اعتدنا منذ تأسيس المملكه الاردنيه الهاشميه على نظام الثانويه العامه(التوجيهي ) بفروعه-علمي-ادبي-صناعي-زراعي-

والكل يريد علمي أو ادبي وكان في زمن سابق يجوز للادبي دراسة الطب وكان التوجيهي يدرس ويقدم رياضيات كما كنا نحن قدمناه عام ١٩٧٥ وان لم يدرس داخل الاردن يدرس خارج الاردن وينظر إلى التوجيهي الاردني نظره احترام وتقدير ومصداقيه ومعادلته تتم بسرعه في الخارج ومثله مثل العمله الاردنيه وكما كان يقال “توجيهي مثل العصملي””

ولا احد كما أرى واسمع الا مع التطوير والتحديث ولكن التوجيهي يهم كل أسرة وكل فرد وهو جزء كما أرى من الأمن المجتمعي واي خلل لا سمح الله يؤدي إلى خلل مجتمعي مفاجىء ولهذا يحتاج اي قرار مثل تغيير التوجيهي إلى نمط جديد إلى اعلام مهني مقنع وتوجيه مقنع وعمل مؤسسات التوجيه الوطني كفريق مقنع

والاستماع إلى النقد البناء والرأي الآخر والنزول الميدان كما هو حال دولة رئيس الوزراء في الميدان فالمجتمع يقتنع في المسار المهني في تغيير مجتمعي والتغيير المجتمعي يأتي تدريجيا من الأسرة والمدرسة والكليه والجامعه والمحيط كما هو الحال في تخصص التمريض والسياحه وغيرها وهناك تجربة ناجحه في جامعة البلقاء التطبيقيه في الإقبال على الدبلوم في تخصصات تطبيقيه مهنيه وخاصة في كليات اربد الجامعيه والزرقاء الجامعيه ومعان الجامعيه والكرك الجامعيه وعمان الهندسيه وما اسمعه يحتاج إلى إجابات من المعنيين في وزارة التربية والتعليم

فالتوجبهي في الاردن كان مرة واحده ومعترف به في دول العالم ؟

والان تغير التوجيهي من سنه واحده إلى سنتين في الحادي عشر والثاني عشر ؟ فهل الدول الأخرى عالميا ستعادل التوجيهي الجديد المكون من سنتين ؟

و بالمناسبه هذا يدعو أيضا الإدارات الجامعيه إلى إقناع الناس فالذين يذهبون لمتابعة دراسة الدكتوراه وفي بعض الدول لا تعادل الماجستير في الامتحان الشامل أو تطلب منهم مواد ؟وهذا أيضا يقود بأن هناك اقسام في جامعات تقبل طلبه في الماجستير وعند انتهاء دراسة المواد لا تقبلهم رساله وتحولهم شامل بحجة عدم وجود مشرفين فلماذا إذن يقبلون ويضيعون وقت وجهد ويتحولون إلى متذمرين وناقمين ؟

وهذه الحالات قد تحدث في التوجيهي الجديد لا سمح الله ولكن من قبيل التحوط

فالتوجيهي العلمي المعتادين عليه يدرس أربع مواد علميه

فيزياء – رياضيات -كيمباء-احياء

وبعد إكماله الثانويه العامه يمكنه دراسة الطب أو الهندسه أو التمريض أو الأعمال أو أي فرع آخر في داخل الأردن وخارجه

أما التوجيهي الجديد الذي يحتاج إلى مزيد من التوعيه وعلى مدار سنتين

وكنا نقول في بيتنا هذا العام توجيهي والان سنقول في بيتنا لعامبن توجيهي من القلق والضغط النفسي والمتابعة ودخلت على الخط المنصات والتي تم ترخيص بعضها ودخل بعضها بالملايين ؟

ففي نهاية الحادي عشر يقدم الطالب التوجيهي في أربعة مواد هي

العربي -الانجليزي- الدين-تاريخ الاردن

ولا يقدم اي ماده علميه

ويتم الاعتماد على علامة نجاح المواد العلميه التي تدرس في المدرسه وعلامة النجاح ٥٠٪فما فوق

والسؤال الأهم ففي مدارس القرى والأرياف والمخيمات نسبه عاليه من المدرسين من نفس المنطقه وقد تكون في مناطق نسبة الرسوب منخفضه لتأثير القربى والمنطقة واتصالات المنطقه

بعد نجاح الطالب في الحادي عشر

وفي أول أسبوعين من العام الدراسي يختار الطالب حقل من ستة حقول في التوجيهي الجديد وهي

الحقل الصحي

الحقل الهندسي

حقا العلوم والتكنولوجيا

حقا اللغات والعلوم الاجتماعيه

حقا القانون والعلوم الشرعيه

حقل الأعمال

السؤال

اذا معظم الطلبه اختاروا الحقل الصحي -طب-صيدله -تمريض

وافترضنا ٥٠٠٠طالب يريدون دراسة الطب كيف سيتم التعامل معهم والجامعات لا تقبل الان الا ٦٥٠طالبا وطالبا ويوميا نتحدث عن وجود بطاله في الطب ووجود حوالي ٢٦ الف يدرس الطب في الداخل والخارج وكذلك في الصيدله والتمريض ؟

والسؤال الاخر في التوجيهي الجديد

طالب لم يقبل طب ولم يقبل طب اسنان ولم يقبل صيدله ويريد دراسة الهندسه في داخل الأردن

فلن يقبل لانه لم يدرس فيزياء ورياضيات ؟لان الحقل الطبي في التوجيهي درس احياء وكيمباء؟

فما مصير غير المقبولين والإعداد الكبيره ؟

وافترض الطالب علمي لا يريد دراسة الطب وقرر دراسة الهندسه في بريطانيا ومعه فلوس ولم يدرس في التوجيهي رياضيات وفيزباء هل سيدرس ؟

وكذلك طالب يريد دراسة الطب أو الهندسه في الخارج فهل يسمح له

ولهذا اقترح في عودة التوجيهي القديم والتركيز على الإقناع للتوجه نحو التعليم المهني في Betec

ومن خلال لقاءاتي وما اسمعه عليه اقبال بقناعه من الناس ولكن الجامعات التي بنيت فيها كليات هندسه واستثمرت وعينت مدرسين فماذا أيضا ستعمل وما مصيرها

اعتقد بأن النجاح فقط هو في قوة التوجيه والاقناع وقد يكون معه دكتوراه ويكون فني كهرباء أو موسرجي لان دخله عالي ومسجل في الضمان الاجتماعي

اقترح الاستماع إلى آراء كليات التربيه في الجامعات إلى الإدارات الجامعيه التي لا تجامل إلى الفاعلين في المجتمع إلى إنشاء موقع اليكتروني يتم فيه الآراء عن التوجيهي الجديد والقوة في اي إدارة ناجحه التراجع عن قرار ظهر نتيجة التطبيق التذمر وملاحظات وشكاوى افضل من التجريب وإظهار الفشل رأيي قد اكون مخطئا فاعتذر بشده ولكنه من آراء أيضا ما اسمع من الميدان ويدخل ضمن النقد البناء لمصلحة الجميع

عنوان برنامج قدمته لسنوات في التلفزيون الرسمي ١٩٨٥-١٩٩٠ عنوان لحرية الرأي والرأي الأخر والنقد البناء والمتابعة والمساءله ظ