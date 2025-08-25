بنك القاهرة عمان
هل يمكن إيجاد معادلة منصفة لمتقاعد المبكر العائد إلى العمل.؟

25 أغسطس 2025
الخبير موسى الصبيحي

معظم العائدين إلى سوق العمل من متقاعدي المبكر هم من أصحاب الرواتب التقاعدية الضعيفة، وعودتهم إلى العمل بهدف تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وهؤلاء على الأغلب لا يقومون بإبلاغ مؤسسة الضمان عن عودتهم إلى العمل حتى لا يخسروا نصف رواتبهم التقاعدية على الأقل، وفقاً لقواعد الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل الجديد. وغالباً ما يلتحق هؤلاء بأعمال ووظائف ذات أجور ضعيفة أيضاِ، لذا يفضل معظم عدم إبلاغ الضمان حتى يحافظوا على رواتبهم التقاعدية المبكرة كاملة غير منقوصة، وتتحقق الغاية من عودتهم إلى العمل بتعزيز مصادر دخلهم، ويكون لهذه العودة جدواها.

أعرف أن القانون قانون، ويجب إنفاذه على الجميع، ومع ذلك أرى أن بالإمكان التفكير بمعادلة منصفة لذوي الرواتب التقاعدية المتدنية بما يسمح لهم بالعمل ضمن شروط أكثر يُسراً ودون أن تتأثّر رواتبهم كثيراً.


