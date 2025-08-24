المسؤولية والشوووو الإعلامي

بقلم الدكتور أحمد الشناق

المواطن بين دولة المواطنة والشوووو الإعلامي المواطن هو محور تقيم الأداء بما يلمسه على أرض الواقع من حلول لقضاياه في البطالة وتوفر فرصة عمل ودخل الأسرة لتوازي متطلبات حياته وتأمين المسكن اللائق وتوفر نوعية علاج توازي التطور الطبي وفق آلية تليق بكرامته وبنقل حضاري ميسور ومعايشة عدالة حقيقية في دولة القانون والمؤسسية، والعدالة في تطبيق القانون على المسؤولين في مواقع المسؤولية كما يطبق على المواطنين

المواطنة كما هي واجبة الإنتماء للوطن والإخلاص للدولة تتعزز بحقوق المواطن وبما يعيشه ويلمسه على أرض الواقع في شؤون حياته وليس بالشووو الإعلامي من مواقع المسؤولية بواجبات المسؤول كخادم للمواطنين.

مطلوب من الحكومة بكافة الوزارات والمؤسسات مغادرة الأداء التقليدي نحو مفهوم أداء الدولة الحديثة التي تعتمد الخريطة الجغرافية السكانية في تقديم الخدمات بعدالة وبنوعية وبمعيار موحد لكافة المناطق وبما يشمل جميع المواطنين وفق آليات حديثة تليق بكرامة المواطن .

الدولة إدارة ، والإدارة تتطلب وضع خطط عملية وقابلة للتنفيذ وفق مددها الزمنية ، والمواطن متلقي الخدمة هو الذي يقيم الأداء وبما يعيشه ويلمسه على أرض الواقع وليس الشوووو الإعلامي