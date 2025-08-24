بنك القاهرة عمان
صرف كامل المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الجامعية

24 أغسطس 2025
وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة، أو جزئية، أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2024-2025، وذلك وفقاً لما يلي:

1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية، أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني، والصيفي للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: الجامعة الأردنية، جامعة آل البيت.

2. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة لمرحلة البكالوريوس، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الهاشمية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة البلقاء التطبيقية في كليات ( المركز، الهندسة التكنولوجية، الزرقاء، الحصن)

3. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة لمرحلة البكالوريوس، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (المركز، الهندسة التكنولوجية، الزرقاء، الحصن)

4. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية، أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية كليات (المركز، الأميرة عالية، الأميرة رحمة، عمان الجامعية، عجلون الجامعية، الزرقاء الجامعية، الحصن الجامعية)، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية.

5. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: جامعة البلقاء التطبيقية كليات (المركز، عمان، عجلون، الأميرة عالية، الحصن، الزرقاء،الأميرة رحمة)، جامعة الطفيلة التقنية.

6. فيما يتعلق بالطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط، والدارسين في جامعات الجنوب فسوف يتم صرف ما يلي:

* المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة لمرحلة البكالوريوس، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسين الأول والثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: الجامعة الأردنية /فرع العقبة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة.

* المخصصات الشهرية (لجميع الطلبة بمستوى سنة أولى والسنوات السابقة) عن الفصل الأول للعام الجامعي 2024-2025 في كل من : جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة البقاء التطبيقية/ كلية العقبة.

* المخصصات الشهرية (لجميع الطلبة بمستوى سنة أولى والسنوات السابقة) عن الفصل الثاني للعام الجامعي 2024-2025 في كل من : جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة البلقاء التطبيقية/كلية العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الشوبك.
حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1-9-2025.
كما أهابت الوزارة بأي طالب لم يتم صرف مستحقاته أو مخصصاته المالية في هذه الدفعة الأخيرة مراجعة المستشار الثقافي التابع للوزارة في جامعة الطالب للتأكد من رفع المطالبة للوزارة وفقاً للأصول


