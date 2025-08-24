الأشغال: إنجاز مشاريع اللامركزية في 4 محافظات بنسبة 100%

وطنا اليوم:أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن أن سرعة إنجاز المشاريع وإنهاء الأعمال ضمن المدد التعاقدية يعزز ثقة المواطن بأداء المؤسسة، ويوفر الوقت والجهد الكافي للبدء بدراسة مشاريع العام المقبل، ويمنح عملية التخطيط مدة كافية بما يسهم في تجويد الأعمال وتسريع تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشاد أبو السمن بإنجاز مشاريع موازنة اللامركزية للعام 2025 بنسبة 100% في أربع محافظات، هي العقبة والزرقاء والطفيلة والمفرق، فيما أوشكت مديريتا أشغال الرمثا ومعان على الانتهاء، حيث لم يتبق سوى عطاء واحد بنسب إنجاز مرتفعة.

ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل منذ منتصف العام 2023 على خطة عمل لإقرار وطرح وإنجاز مشاريع مجالس المحافظات (اللامركزية) قبل انتهاء السنة المالية من كل عام، وضمان عدم فوات منفعة مجالس المحافظات من الموازنات المخصصة لها.

يُذكر أن مديرية أشغال الطفيلة أنهت تنفيذ 10 مشاريع بقيمة إجمالية قدرها مليونان ومئة واثنان وسبعون ألف دينار، تشمل إنشاء طريق الخدمات الحسا، وإعادة إنشاء وتأهيل طريق الحاووز – عين البيضاء، وتأهيل طريق قنان الثوابية للتوسعة، وإعادة إنشاء طريق الجرف – الطفيلة، وإنشاء جدار استنادي للطريق الملوكي (الراشدين)، وإنشاء عدة طرق زراعية في عين البيضاء والحسين، وصيانة طريق البَرّة – ضانا، وإعادة إنشاء وإنارة طريق الحرير – عابور، وإنارة طريق شريف الجنوب – غرندل، وصيانة عدة طرق في المحافظة.

كما أنهت مديرية أشغال المفرق عطاءات موازنة مجلس المحافظة بقيمة إجمالية قدرها 90 ألف دينار، وشملت عطاء سويلم الزراعي وطرقًا زراعية في قضاء المنشية ولواء القصبة، وإنشاء مطبّات بالخلطة الإسفلتية الساخنة.

وأنجزت مديرية أشغال الزرقاء جميع عطاءات الأشغال العشرة بقيمة مليون ونصف المليون دينار، في حين أنهت مديرية أشغال العقبة مشروع توسعة وصيانة طريق الديسة – الطويسة، ومشروع توسعة مدخل الديسة، ومشروع صيانة مدخل العقبة، بالإضافة إلى مشروع صيانة طريق وادي عربة الرئيسي وطريق قريقرة.

وكان وزير الأشغال قد أصدر تعميمًا بعدم رفع أي مطالبات بعد تاريخ 31 تشرين الأول 2025، بهدف حث مديريات الأشغال على إنهاء كافة المشاريع قبل هذا الموعد والاستعداد لتجهيز وإعداد مشاريع العام 2026.