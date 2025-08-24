بنك القاهرة عمان
تجارة الأردن تكرّم السفير المصري تقديرا لدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

24 أغسطس 2025
وطنا اليوم:كرم مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمد سمير ، الذي انهى مهام عمله بالأردن، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها لتطوير علاقات البلدين الشقيقين الاقتصادية.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، خلال حفل التكريم الذي اقامته للسفير سمير اليوم الأحد، أن تجارة الأردن ستواصل جهودها مع مؤسسات القطاع الخاص المصري لتعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بالمبادلات التجارية إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين، وتعكس قوة العلاقة التاريخية بين عمّان والقاهرة.
وقال الحاج توفيق إن “العلاقات الأردنية المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب البناء على ما تحقق ومواصلة العمل المشترك لتوسيع مجالات التعاون”، مشيرا إلى أهمية ما تم إنجازه من تسهيل في حركة انسياب السلع واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار.
وثمّن الحاج توفيق وأعضاء مجلس الإدارة الجهود الكبيرة التي بذلها السفير سمير في تمثيل بلاده، حيث كان له دور فاعل في تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات واللقاءات المشتركة، إلى جانب متابعته الحثيثة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يعزز أطر التعاون الاستراتيجي.
وأشاد رئيس الغرفة بالنموذج الذي قدمه السفير سمير في الدبلوماسية الاقتصادية، قائلاً: “لقد كان للسفير أثر واضح في دعم القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال الأردني، ما انعكس إيجابا على المصالح المشتركة، وساهم في معالجة التحديات التجارية وتحفيز الشراكات الثنائية”.
من جانبه، عبّر السفير محمد سمير عن تقديره لغرفة تجارة الأردن ومجتمع الأعمال الأردني على التعاون البنّاء والدعم المتواصل، مشيدا بخصوصية العلاقات بين الأردن ومصر، والتي تستمد قوتها من الرؤية المشتركة للقيادتين في البلدين، وحرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وأشار سمير إلى أن السفارة المصرية حرصت خلال فترة عمله على تعزيز التعاون مع غرف التجارة الأردنية، من خلال عقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجان العليا المشتركة، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك.


