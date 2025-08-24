بنك القاهرة عمان
الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك تطلق الدورة التدريبية المتخصصة ل “١٠٠ “شاب وشابة

24 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أنطلقت اليوم الأحد في مقر الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك أعمال الدورة التدريبية المتخصصة ل” ١٠٠ “شاب وشابة من حملة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات والممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبإدارة جمعية المهارات الرقمية ( DigiSkills ) والذي يمتد لثلاثة أشهر وعلى فترتين صباحية ومسائية وتشتمل على المهارات الرقمية والتقنية والتجارة الإلكترونية والريادة وذلك لتأهيلهم لسوق العمل المتسارع التغير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات جلالة الملك وولي العهد.

وأجري خلال اليوم الأول تقديم شرح مفصل عن برامج الدورة التدريبية والمعايير والممارسات الفضلى لاجتياز الدورة بنجاح وتميز بالاضافة إلى توزيع الخطط والبرامج التدريبية وإجراء الامتحان القبلي لتحديد مستويات المتدربين .

ويشار بالذكر أن الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك التابعة للبريد الأردني تمنح شهادة الدبلوم التقني في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية معتمد من هيئة ضمان الاعتماد والجودة
وتقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية، عمليات التوصيل، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، التسويق الرقمي، إدارة المتاجر الإلكترونية، تحليل البيانات، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، أمن البريد والمراسلات، الشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية.


