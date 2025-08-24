ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

وطنا اليوم:شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عدوانا واسعا على العاصمة اليمنية صنعاء ردا على ما أسماه استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن.

وهزت انفجارات عنيفة صنعاء بعد استهداف الغارات المجمع الرئاسي وأهداف أخرى.

كما استهدف العدوان الإسرائيلي مستودعاً للمشتقات النفطية عند الناحية الجنوبية الغربية لصنعاء.

بدورها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله: “بدأنا تنفيذ هجمات في اليمن”