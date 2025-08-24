بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

24 أغسطس 2025
أمانة عمان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع المجتمع المحلي مبادرة طلابية لاعادة تصميم وتأهيل الأرصفة الواقعة على شارع عبدالله اللوزي ضمن منطقة الجبيهة.
وتعد المبادرة من المشاريع الخدمية التي يتم إشراك الطلاب فيها، ضمن إطار التعاون مع المجتمع المحلي، لإعداد تصميم هندسي متكامل للأرصفة النموذجية.
وراعى التصميم تخصيص مساحات للمشاة وللاشخاص ذوي الإعاقة، ومواقف للسيارات، إضافة الى مراعاة انسيابية الحركة واستمراريتها.
وتم توحيد المواد المستخدمة في المشروع بما يتناسب مع حركة المشاة والعوامل الجوية.
كما تم ازالة التشوهات البصرية ، وتحديد مواد بألوان خاصة لمواقف السيارات لغايات تميزها عن ارصفة المشاة.
ويشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بواقع ١٠٠٠ متر طولي باتجاهين للمنطقة ذات الكثافة السكانية والتجارية،و انتشار العديد من المدارس .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله