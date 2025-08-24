أمانة عمان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع المجتمع المحلي مبادرة طلابية لاعادة تصميم وتأهيل الأرصفة الواقعة على شارع عبدالله اللوزي ضمن منطقة الجبيهة.

وتعد المبادرة من المشاريع الخدمية التي يتم إشراك الطلاب فيها، ضمن إطار التعاون مع المجتمع المحلي، لإعداد تصميم هندسي متكامل للأرصفة النموذجية.

وراعى التصميم تخصيص مساحات للمشاة وللاشخاص ذوي الإعاقة، ومواقف للسيارات، إضافة الى مراعاة انسيابية الحركة واستمراريتها.

وتم توحيد المواد المستخدمة في المشروع بما يتناسب مع حركة المشاة والعوامل الجوية.

كما تم ازالة التشوهات البصرية ، وتحديد مواد بألوان خاصة لمواقف السيارات لغايات تميزها عن ارصفة المشاة.

ويشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بواقع ١٠٠٠ متر طولي باتجاهين للمنطقة ذات الكثافة السكانية والتجارية،و انتشار العديد من المدارس .