بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

في لقاء التلفزيون الأردني مع أ.د.حمدان وم. الحوراني حول التخصصات التقنية في عمان الاهلية واعتماد بيرسون .. فيديو

24 أغسطس 2025
في لقاء التلفزيون الأردني مع أ.د.حمدان وم. الحوراني حول التخصصات التقنية في عمان الاهلية واعتماد بيرسون .. فيديو

وطنا اليوم:حول فرص الطلبة الحاصلين على معدل 50% فما فوق لاستكمال دراستهم في المجال التقني والمهني وامكانية التجسير لاستكمال درجة البكالوريوس من خلال التحاقهم بكلية التعليم التقني في جامعة عمان الاهلية المعتمدة تخصصاتها من مؤسسة بيرسون العالمية في بريطانيا ، أجرى التلفزيون الاردني لقاء مع الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية والمهندس احمد عمر الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال بالجامعة .
ففي برنامج يسعد صباحك بالتلفزيون الاردني اول امس أكد أ.د. ساري حمدان أن لا مشكلة امام الطلبة الناجحين بالثانوية العامة بمعدل 50% فما فوق لاستكمال دراستهم في كلية التعليم التقني بالجامعة بتخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل خصوصا في ظل اعتماد جامعة عمان الاهلية لتدريس برامج بيرسون العالمية (BTEC ) ببريطانيا ( المعتمدة من 75 دولة عالميا )، حيث بامكان الطالب الحصول على فرصة عمل مؤكدة كما انه بامكانه التجسير لمدة سنة واحدة في بريطانيا للحصول على البكالوريوس او التجسير في الجامعات الاردنية وفي جامعة عمان الاهلية بالتخصصات المناظرة لتخصصات الكلية لدرجة البكالوريوس .
ونوه أ.د. حمدان الى ان افتتاح التخصصات التقنية في الجامعة جاء تلبية لتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد للاهتمام بالتعليم التقني وتوفير فرص العمل للشباب .
كما وجه الشكر لوزير التعليم العالي ” ا.د. محافظة ” ولمجلس التعليم العالي على إعادة النظر بسياسة القبول للطلبة الوافدين وتخفيض 10 علامات لفبولهم في الجامعات الاردنية ، وهو الامر الذي يسهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي .
وذكر الدكتور الرئيس : أن كلية التعليم التقني في الجامعة حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية ، بتخصصات :
التصميم الداخلي ، هندسة السيارات ، هندسة البرمجيات ، الفيلم والتلفزيون.
الى جانب تخصص دبلوم وطني في تكنولوجيا الأجهزة الطبية .
وقال المهندس احمد الحوراني ان الجامعة تتلمس حاجات سوق العمل من خلال التواصل والتنسيق مع الشركات والمؤسسات حيث يتم اعتماد التخصصات المناسبة مع التدريب العملي لضمان فرص التوظيف للخريجين ، ضاربا امثلة لتخصصات ” الهندسة الصناعية ، واللغة الانجليزية التطبيقية ، والعلاج الوظيفي .. والذكاء الصناعي”. مشيرا الى وجود التناغم بين برامج البكالوريوس وبرامج الماجستير في التخصصات أيضا.
وأكد م. الحوراني أنه من الافضل للطالب ان يتبع شغفه في دراسة التخصص الذي يريد .
وأشار الى ان الجامعة تقدم للخريج التدريب والمهارات اللازمة لخوض غمار العمل بثقة واقتدار .
*** لمشاهدة الفيديو :


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله