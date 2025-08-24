في لقاء التلفزيون الأردني مع أ.د.حمدان وم. الحوراني حول التخصصات التقنية في عمان الاهلية واعتماد بيرسون .. فيديو

وطنا اليوم:حول فرص الطلبة الحاصلين على معدل 50% فما فوق لاستكمال دراستهم في المجال التقني والمهني وامكانية التجسير لاستكمال درجة البكالوريوس من خلال التحاقهم بكلية التعليم التقني في جامعة عمان الاهلية المعتمدة تخصصاتها من مؤسسة بيرسون العالمية في بريطانيا ، أجرى التلفزيون الاردني لقاء مع الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية والمهندس احمد عمر الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال بالجامعة .

ففي برنامج يسعد صباحك بالتلفزيون الاردني اول امس أكد أ.د. ساري حمدان أن لا مشكلة امام الطلبة الناجحين بالثانوية العامة بمعدل 50% فما فوق لاستكمال دراستهم في كلية التعليم التقني بالجامعة بتخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل خصوصا في ظل اعتماد جامعة عمان الاهلية لتدريس برامج بيرسون العالمية (BTEC ) ببريطانيا ( المعتمدة من 75 دولة عالميا )، حيث بامكان الطالب الحصول على فرصة عمل مؤكدة كما انه بامكانه التجسير لمدة سنة واحدة في بريطانيا للحصول على البكالوريوس او التجسير في الجامعات الاردنية وفي جامعة عمان الاهلية بالتخصصات المناظرة لتخصصات الكلية لدرجة البكالوريوس .

ونوه أ.د. حمدان الى ان افتتاح التخصصات التقنية في الجامعة جاء تلبية لتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد للاهتمام بالتعليم التقني وتوفير فرص العمل للشباب .

كما وجه الشكر لوزير التعليم العالي ” ا.د. محافظة ” ولمجلس التعليم العالي على إعادة النظر بسياسة القبول للطلبة الوافدين وتخفيض 10 علامات لفبولهم في الجامعات الاردنية ، وهو الامر الذي يسهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي .

وذكر الدكتور الرئيس : أن كلية التعليم التقني في الجامعة حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية ، بتخصصات :

التصميم الداخلي ، هندسة السيارات ، هندسة البرمجيات ، الفيلم والتلفزيون.

الى جانب تخصص دبلوم وطني في تكنولوجيا الأجهزة الطبية .

وقال المهندس احمد الحوراني ان الجامعة تتلمس حاجات سوق العمل من خلال التواصل والتنسيق مع الشركات والمؤسسات حيث يتم اعتماد التخصصات المناسبة مع التدريب العملي لضمان فرص التوظيف للخريجين ، ضاربا امثلة لتخصصات ” الهندسة الصناعية ، واللغة الانجليزية التطبيقية ، والعلاج الوظيفي .. والذكاء الصناعي”. مشيرا الى وجود التناغم بين برامج البكالوريوس وبرامج الماجستير في التخصصات أيضا.

وأكد م. الحوراني أنه من الافضل للطالب ان يتبع شغفه في دراسة التخصص الذي يريد .

وأشار الى ان الجامعة تقدم للخريج التدريب والمهارات اللازمة لخوض غمار العمل بثقة واقتدار .

