الأمن العام يطلق حملة توعوية شاملة في المدارس

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام اليوم، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حملة توعوية وإرشادية شاملة لمدارس المملكة، عبر مختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز بيئة مدرسية آمنة للطلبة.

وشهدت الطوابير الصباحية في عدد كبير من مدارس المملكة حضور فرق ميدانية من مديريات الشرطة، والإدارات المرورية، والدفاع المدني، وبتنسيق من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، والتي استقبلت الطلاب في المدارس لتقف جنباً إلى جنب مع الهيئات الإدارية والتدريسية، في تنفيذ فعاليات توعوية مباشرة مع الطلبة.

ووزعت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وإدارة السير، والمعهد المروري هدايا في عدد من المدارس في مواقع مختلفة تضمنت حقائب، وقرطاسية، ودفاتر رسم، وعلب ألوان، وجداول مدرسية، دُوّن عليها نصائح توعوية مهمة للطلاب.

كما كثفت الإدارات المرورية، من أنشطتها الميدانية للحفاظ على تدفق الحركة المرورية في أجواء آمنة، وتفقد حافلات ومركبات نقل الطلاب، إضافة إلى أدوار توعوية في المدارس وإرشادات للحفاظ على سلامة الطلاب وترسيخ سلوكيات مرورية سليمة لديهم.

وشاركت فرق مديرية الدفاع المدني في تقديم محاضرات وإرشادات وقائية، ركزت على ترسيخ مفاهيم السلامة العامة، وتعريف الطلبة بالإجراءات الوقائية الأساسية، والإسعافات الأولية، لتمكينهم من التعامل مع المواقف الطارئة في حياتهم المدرسية.

وأكدت مديرية الأمن العام استمرارها في تنفيذ مثل هذه البرامج على مدار العام الدراسي، وفي مختلف الجوانب التوعوية انطلاقاً من إيمانها بأهمية التوعية المبكرة لبناء جيل واعٍ قادر على صون نفسه ومجتمعه، متمنية للطلاب والطالبات عاماً دراسياً آمنا ملؤه التوفيق والنجاح.