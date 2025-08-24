إعلان قائمة النشامى لوديتي روسيا والدومينيكان

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة أولية ضمت 32 لاعبا، استعدادا لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، يوسف أبو الجزر، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، مهند خيرالله، سعد الروسان، أدهم القريشي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، أنس بدوي، عصام السميري، خالد زكريا، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق، عارف الحاج، عبدالله الشعيبات، رزق بني هاني، يزن النعيمات.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب إحسان حداد لمرافقة النشامى، من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، الذي يتولى متابعة وعلاج إصابته منذ تعرضه لها.

وتنطلق تدريبات النشامى الفنية والبدنية مساء غد الاثنين 25 آب في عمّان، بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن يستمر التجمع حتى السبت 30 الجاري، قبل أن يغادر إلى روسيا باليوم التالي بالقائمة النهائية لمواجهة أصحاب الأرض الخميس 4 أيلول المقبل.

ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في الأردن بعد العودة من روسيا، استعدادا لمواجهة جمهورية الدومينيكان الثلاثاء 9 أيلول في عمّان.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب FIFA 2025 في قطر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.