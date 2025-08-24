بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الوطنية للتشغيل تفتح باب التسجيل للدفعة 33 في برامجها المهنية

24 أغسطس 2025
الوطنية للتشغيل تفتح باب التسجيل للدفعة 33 في برامجها المهنية

وطنا اليوم:أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل للدفعة الـ(33) في برامجها التدريبية، والتي تشمل عددا من المهن في قطاعات الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك واللوجستيات والطاقة الشمسية، وذلك في معاهدها المنتشرة بجميع محافظات المملكة.
وأوضحت الشركة، أن التسجيل متاح اعتبارا من اليوم 24 آب ولغاية 9 تشرين الأول المقبل، للفئة العمرية من (17-30) عاما للذكور، و(17-35) عاما للإناث، من خلال مراجعة أقرب معهد أو عبر الرابط الإلكتروني (https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8).
وبينت أن المتدربين سيحصلون على امتيازات تشمل التدريب المجاني، والحوافز الشهرية، واللباس المهني خلال مراحل التدريب، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية صادرة عن الشركة، وأخرى لمزاولة المهنة صادرة عن هيئة الاعتماد وضبط الجودة، داعية الراغبين لمزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (www.net.mil.jo) أو الاتصال على هاتف (065631000) أو عبر خدمة الواتساب (0775441900).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله