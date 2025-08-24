الوطنية للتشغيل تفتح باب التسجيل للدفعة 33 في برامجها المهنية

وطنا اليوم:أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل للدفعة الـ(33) في برامجها التدريبية، والتي تشمل عددا من المهن في قطاعات الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك واللوجستيات والطاقة الشمسية، وذلك في معاهدها المنتشرة بجميع محافظات المملكة.

وأوضحت الشركة، أن التسجيل متاح اعتبارا من اليوم 24 آب ولغاية 9 تشرين الأول المقبل، للفئة العمرية من (17-30) عاما للذكور، و(17-35) عاما للإناث، من خلال مراجعة أقرب معهد أو عبر الرابط الإلكتروني (https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8).

وبينت أن المتدربين سيحصلون على امتيازات تشمل التدريب المجاني، والحوافز الشهرية، واللباس المهني خلال مراحل التدريب، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية صادرة عن الشركة، وأخرى لمزاولة المهنة صادرة عن هيئة الاعتماد وضبط الجودة، داعية الراغبين لمزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (www.net.mil.jo) أو الاتصال على هاتف (065631000) أو عبر خدمة الواتساب (0775441900).