المركزي: الليمون بين 70 و 150 قرشاً للكيلو والبندورة بـ 7 قروش

24 أغسطس 2025
وطنا اليوم:شهد سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، تدفق كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، حيث بلغ إجمالي الكميات الواردة 3187 طناً من الخضار والفواكه والورقيات، مما ساهم في استقرار الأسعار عند مستويات معقولة لمعظم الأصناف الأساسية.
ووفقاً لنشرة السوق المركزي اليومية، توزعت الكميات الواردة بواقع 2168 طناً من الخضار، و864 طناً من الفواكه، بالإضافة إلى 154 طناً من الورقيات.

قائمة أسعار أبرز الأصناف
أظهرت قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق تبايناً في الأسعار حسب الجودة والعرض والطلب.
وسجلت أسعار البندورة مستويات منخفضة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 7 و 15 قرشاً.
وجاءت أسعار أبرز أصناف الخضار والفواكه للكيلوغرام الواحد على النحو التالي:

البطاطا: بين 15 و 40 قرشاً.

البصل الناشف: بين 10 و 25 قرشاً.

الخيار: بين 35 و 60 قرشاً.

الباذنجان الأسود العجمي: بين 15 و 35 قرشاً.

الزهرة: بين 30 و 60 قرشاً.

الجزر: بين 40 و 60 قرشاً.

الليمون: بين 70 و 150 قرشاً.

الموز البلدي: بين 60 و 90 قرشاً.


