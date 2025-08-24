بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يختتم ورشة “مقيِّم معتمد” بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)

24 أغسطس 2025
مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يختتم ورشة “مقيِّم معتمد” بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)

وطنا اليوم:اختتم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، اليوم ، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “مقيِّم معتمد”، والتي نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بمشاركة متدربين من مختلف القطاعات .

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لعمليات التقييم المؤسسي، وإعدادهم ليكونوا جزءا من فرق تقييم عالية الأداء، بما يعزز قدراتهم على تطبيق نموذج التميز الأوروبي EFQM بكفاءة وفاعلية.وإيمانا بأهمية تطوير مهارات وقدرات العاملين في القطاعين العام والخاص تم تدريب مائة وخمس وعشرون متدرب مقيم معتمد. خلال الفترة الماضيةوتضمنت الورشة تدريب المشاركين على المفاهيم الأساسية للتقييم وفق الأساليب الحديثة، والتعرف على أهم المعايير العالمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إلى جانب آلية إعداد تقارير التقييم، بما يهيئهم للعمل كمقيّمين معتمدين في منظومة التميز المؤسسي .

من جانبها، أكدت المهندسة وداد قطيشات، المدير التنفيذي للمركز، على أهمية التعاون المستمر بين مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، مشددة على دور تبادل الخبرات ونقل المعرفة في تعزيز التميز المؤسسي وتطوير القدرات الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يسعى ليكون المحفز الرئيسي للتميز والابتكار وتعزيز الأداء المستدام، من خلال نشر ثقافة التميز وتطوير القدرات والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير المؤسسات والأفراد، وتحقيق أداء وطني متميز ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطن وتعزيز مكانة الأردن التنافسية عالمياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله