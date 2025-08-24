مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يختتم ورشة “مقيِّم معتمد” بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)

وطنا اليوم:اختتم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، اليوم ، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “مقيِّم معتمد”، والتي نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بمشاركة متدربين من مختلف القطاعات .

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لعمليات التقييم المؤسسي، وإعدادهم ليكونوا جزءا من فرق تقييم عالية الأداء، بما يعزز قدراتهم على تطبيق نموذج التميز الأوروبي EFQM بكفاءة وفاعلية.وإيمانا بأهمية تطوير مهارات وقدرات العاملين في القطاعين العام والخاص تم تدريب مائة وخمس وعشرون متدرب مقيم معتمد. خلال الفترة الماضيةوتضمنت الورشة تدريب المشاركين على المفاهيم الأساسية للتقييم وفق الأساليب الحديثة، والتعرف على أهم المعايير العالمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إلى جانب آلية إعداد تقارير التقييم، بما يهيئهم للعمل كمقيّمين معتمدين في منظومة التميز المؤسسي .

من جانبها، أكدت المهندسة وداد قطيشات، المدير التنفيذي للمركز، على أهمية التعاون المستمر بين مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، مشددة على دور تبادل الخبرات ونقل المعرفة في تعزيز التميز المؤسسي وتطوير القدرات الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يسعى ليكون المحفز الرئيسي للتميز والابتكار وتعزيز الأداء المستدام، من خلال نشر ثقافة التميز وتطوير القدرات والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير المؤسسات والأفراد، وتحقيق أداء وطني متميز ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطن وتعزيز مكانة الأردن التنافسية عالمياً.