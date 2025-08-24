منصة جاهز تكريس لنهج النزاهة والشفافية

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

كعادتها أبدعت الهيئة المستقلة للانتخاب بخطوتها الريادية بإطلاق منصة جاهز لاستقطاب كوادر اللجان الانتخابية التي ستشارك في تنفيذ الإجراءات الانتخابية القادمة لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وربما الانتخابات النيابية من بعدها ، وهذه خطوة تكرس وتعزز نهج الشفافية والنزاهة والحيادية في اختيار الكوادر البشرية اللازمة للجان إدارة الانتخابات ، والتحضير وتجهيز هذه الكوادر قبل مدة كافية من موعدها ، بغية تدريبهم وتأهيلهم لإدارة هذه الانتخابات بكل كفاءة وحرفية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب ، وبهذه الخطوة ومن خلال المنصة تفتح المجال أمام جميع المواطنين الأردنيين من تقديم طلب المشاركة بحيادية ومساواة بين الجميع دون تمييز ، ولذلك لن يسمح لأي شخص المشاركة في لجان الانتخابات دون الحصول على شهادة نجاح بعد المشاركة في الدورات التدريبية والتأهيلية المطلوبة ، واجتياز الإختبارات اللازمة، حقيقة لقد حققت الهيئة المستقلة العديد من الإبداعات والتميز، وما زال في جعبتها المزيد من النجاحات وهذا يعبر ويدلل على كفاءة قبطانها وعميدها الكابتن معالي الوزير القدير المهندس موسى المعايطة أبو حابس خبير التنميه السياسية ، وكافة مفوضيها وكوادرها الفنية والإدارية والتدريبية الذين يعملون بروح الفريق والمسؤولية ، بوركت هذه الجهود الوطنية التي تعزز المسار الديمقراطي ومنظومة التحديث السياسي برمتها، وللحديث بقية.