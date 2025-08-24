بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

منصة جاهز تكريس لنهج النزاهة والشفافية

24 أغسطس 2025
منصة جاهز تكريس لنهج النزاهة والشفافية

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
كعادتها أبدعت الهيئة المستقلة للانتخاب بخطوتها الريادية بإطلاق منصة جاهز لاستقطاب كوادر اللجان الانتخابية التي ستشارك في تنفيذ الإجراءات الانتخابية القادمة لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وربما الانتخابات النيابية من بعدها ، وهذه خطوة تكرس وتعزز نهج الشفافية والنزاهة والحيادية في اختيار الكوادر البشرية اللازمة للجان إدارة الانتخابات ، والتحضير وتجهيز هذه الكوادر قبل مدة كافية من موعدها ، بغية تدريبهم وتأهيلهم لإدارة هذه الانتخابات بكل كفاءة وحرفية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب ، وبهذه الخطوة ومن خلال المنصة تفتح المجال أمام جميع المواطنين الأردنيين من تقديم طلب المشاركة بحيادية ومساواة بين الجميع دون تمييز ، ولذلك لن يسمح لأي شخص المشاركة في لجان الانتخابات دون الحصول على شهادة نجاح بعد المشاركة في الدورات التدريبية والتأهيلية المطلوبة ، واجتياز الإختبارات اللازمة، حقيقة لقد حققت الهيئة المستقلة العديد من الإبداعات والتميز، وما زال في جعبتها المزيد من النجاحات وهذا يعبر ويدلل على كفاءة قبطانها وعميدها الكابتن معالي الوزير القدير المهندس موسى المعايطة أبو حابس خبير التنميه السياسية ، وكافة مفوضيها وكوادرها الفنية والإدارية والتدريبية الذين يعملون بروح الفريق والمسؤولية ، بوركت هذه الجهود الوطنية التي تعزز المسار الديمقراطي ومنظومة التحديث السياسي برمتها، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله