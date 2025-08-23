مشاركة صناعية فاعلة في منتدى أعمال الطاقة العراقي الأردني

الجغبير: وفد صناعي يلتقي وزراء ويبحث تعزيز التبادل التجاري مع العراق

وطنا اليوم-قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان شركات صناعية أردنية من قطاعات مختلفة، شاركت في منتدى الاعمال العراقي الأردني، الذي اقيم في العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار “الطاقة الشمسية.. شراكة اقليمية نحو مستقبل مستدام”.، والذي افتتحه وزير التجارة العراقي الدكتور أثير الغريري بحضور السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة.

واضاف الجغبير أنه تم خلال أعمال المنتدى بحث عقد شراكات تجارية واقامة صناعات تكاملية، حيث قام الوفد الصناعي الأردني على هامش المشاركة في هذا المنتدى، بعقد لقاءات عمل مع الوزراء والمؤسسات المعنية بالتبادل التجاري بين البلدين.

حيث التقى الوفد الصناعي وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتّال النجم، بحضور السفير الأردني ماهر الطراونة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات العلاقة بتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، ومنها قانون حماية المُنتجات العراقية والتعرفة الجمركية العراقية، ومُستجدات عمل اللجنة المُشتركة بين العراق والأردن والتي انبثقت عن اتفاقية التعاون الإقتصادي بين البلدين والتي تُعنى بهذه المواضيع، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع مُشترك لتحديد النقاط المُهمة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في اللجنة المُشتركة، لضمان مُعالجة القضايا المُتعلقة بالاتفاقية بصورة مُتكاملة وفعالة بما يخدم مصلحة البلدين، وخصوصا فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الأردنية.

كما التقى الوفد وزير التجارة العراقي الدكتور أثير الغريري، الذي اكد رغبة الحكومة العراقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبما يخدم مصلحة الطرفين، وذلك من خلال ازالة كافة المعوقات امام تعزيز هذا التبادل وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأكد الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، في ظل ما يربط البلدين من مصالح مشتركة وروابط تاريخية، مشيرا الى ان الصادرات الوطنية الى العراق والتي وصلت الى حوالي مليار دولار الى العراق، قابلة للزيادة، مشيرا الى ان التنسيق المستمر بين الحكومة الأردنية والقطاع الصناعي، ساهم في ازالة العديد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية الى العراق، متوقعا استمرار هذا النمر خلال الفترة القادمة من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين لتذليل العقبات الادارية والاجرائية واللوجستية، الى جانب تأسيس المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين الطرفين.

وأشاد الجغبير بالجهود التي يبذلها السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة وكادر السفارة في متابعة قضايا الصناعيين الأردنيين بالعراق، مشددا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في البلدين في هذه المرحلة، من خلال عقد اللقاءات والمنتديات وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية.