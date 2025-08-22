بنك القاهرة عمان
إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

ساعتين ago
إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

وطنا اليوم:أغلقت كوادر بلدية عجلون الكبرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد المخابز في مدينة عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية المعمول بها، فيما أنذرت عدداً من المحال المخالفة الأخرى.
وقال رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، إن البلدية وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين قامت بتفعيل وإعادة هيكلة مديرية الشؤون الصحية والبيئية ورفدها بالكوادر المؤهلة للرقابة على الغذاء والصحة ومنحها كامل الصلاحيات لمتابعة الجولات الرقابية على الأسواق.
وأضاف، أن لجنة الإغلاقات التي شكلت مؤخراً باشرت أعمالها في منطقة عنجرة من خلال جولات ميدانية للتأكد من حصول المحال التجارية على التراخيص اللازمة، مشيراً إلى منح المخالفين فترة زمنية محددة لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
وأكد مدير مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس إبراهيم الزغول، أن المديرية وضعت برنامج عمل شامل لمختلف أشكال الرقابة على الأسواق بهدف تعزيز الالتزام الطوعي لدى التجار، مبيناً أن البرنامج يشمل المخابز ومحال بيع اللحوم الطازجة والمجمّدة والمطاعم ومحال الحلويات إضافة إلى الرقابة على المياه والينابيع المنتشرة في مناطق البلدية.
وأشار الزغول إلى أن فرق الرقابة تعمل على تنفيذ البرنامج بدقة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، مبيناً أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع مناطق البلدية خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية.
ودعا أصحاب المحال إلى التأكد من صلاحية المواد المعروضة وحفظها بطرق آمنة بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة.


